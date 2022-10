Un mese di eventi per i festeggiamenti nella chiesa di Santa Caterina dedicati alla patrona

In vista e in preparazione del 25 novembre, il giorno della festa liturgica di Santa Caterina d’Alessandria, per l’intero mese che si appresta a iniziare con la festa di Ognissanti, la parrocchia di Santa Caterina, sotto la guida di monsignor Francesco Bachi, rettore del Seminario Arcivescovile Interdiocesano, ha programmato una serie di momenti comunitari e culturali aperti a tutti. Ecco il calendario degli appuntamenti. Il primo novembre, per la festa di tutti i Santi, tre celebrazioni in chiesa alle 9, alle 10 e alle 12. La messa delle 10 sarà presieduta da sua eccellenza monsignor Erio Castellucci arcivescovo di Modena e Carpi e animata da 400 giovani in pellegrinaggio a Pisa.

Mercoledì 2 novembre, giorno in cui la Chiesa ricorda i fedeli defunti, è prevista una prima celebrazione alle 11, con le autorità civili e militari e la deposizione di una corona di alloro nella cappella dei Caduti, e una seconda, alle 19, per tutta la Comunità. In questi giorni, fra l’altro, saranno eccezionalmente esposte le numerose reliquie dei santi e beati conservate negli armadi della Sacrestia per la devozione dei fedeli.

Sabato 5 novembre è in programma un pellegrinaggio a Montenero: si parte alle 9 dalla chiesa parrocchiale assieme alla sottosezione dell’Unitalsi di Pisa. Il programma della mattinata prevede la recita del Santo Rosario alle 10 e la santa messa nel Santuario alle 10.30. Sabato 12 novembre, alle 16 nel chiostro della Chiesa di Santa Caterina, si presenta il libro 'Actus Scolastici' di Simone da Cascina: con l’autrice, Marina Soriani Innocenti, intervengono i professori Cristina Moro e Mauro Ronzani. Un concerto d’organo del maestro Riccardo Donati chiuderà l’incontro. Per giovedì 17 novembre, alle 18 in chiesa, è in calendario il concerto della Filarmonica di Cracovia.

Un importante momento culturale è fissato per sabato 19, alle 16: in occasione del 4° centenario della morte di Aurelio Lomi (1622-2022), sarà presentato il restauro del dipinto di San Paolo da lui eseguito. Intervengono il professor Pierluigi Carofano e i restauratori; il restauro è stato finanziato dalla Fondazione Pisa e dagli Amici di Pisa.

Si arriva così a venerdì 25 novembre, data dei solenni festeggiamenti in onore di Santa Caterina d’Alessandria. La giornata inizia alle 8 con le Lodi mattutine nella cappella del Seminario e prosegue in chiesa, alle 11, con la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. Nel pomeriggio, alle 18.30, l’arcivescovo tornerà nella chiesa per presiedere i Secondi Vespri solenni e conferire il ministero del Lettorato a Simon Pietro Agbolo e a Francesco Federico, seminaristi della diocesi. Sabato 26 novembre, infine, alle 16 in sacrestia, doppio appuntamento con il concerto del Coro delle voci bianche dell’Istituto Arcivescovile di Santa Caterina e la presentazione del libro 'Storia dell’Istituto S. Caterina di Pisa (1931-1962)' di Giulio Fabbri.