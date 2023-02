Al via il Festival internazionale Fanny Mendelssohn

Al via la decima edizione del Festival internazionale MusikArte, organizzato dall’associazione musicale Fanny Mendelssohn sotto la direzione artistica di Sandra Landini e Francesca Amato. A presentare il programma (primo appuntamento il 3 marzo) presso la sala Niccolini del comune di San Giuliano Terme il vicesindaco con delega alla Cultura Lucia Scatena, Sandra Landini, direttrice artistica, Francesca Amato, consulente artistica e il vicepresidente Adsi Toscana Agostino Agostini Venerosi della Seta.

“Ringrazio l'associazione musicale Fanny Mendelssohn per avere scelto San Giuliano Terme come location per lanciare l'appuntamento del Festival internazionale MusikArte giunto al decimo anno di vita - afferma Scatena - siamo orgogliosi che il nostro territorio ospiti non solo la sede in un'associazione del genere, ma anche una kermesse che gode di riconoscimento internazionale, oltre al maggiore numero di iniziative in svolgimento presso il nostro Comune, grazie ad un'offerta di spazi pubblici e privati in grado di ospitare le iniziative sempre molto partecipate, tra l'altro in contesti di rara bellezza”.

“La manifestazione giunta a questo importante traguardo prevede 10 concerti, 2 mostre e tante degustazioni in compagnia dei nostri artisti, che ci accompagneranno fino al mese di giugno - spiega Landini - la nostra manifestazione gode ormai da anni del patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, a cui quest’anno si è aggiunto anche il Comune di Cascina, la collaborazione della associazione culturale Ville Borbone e Dimore storiche della Versilia. Un progetto quello del decennale che siamo riusciti a realizzare grazie al rinnovato e fondamentale sostegno della Fondazione Pisa e Unicoop Firenze. Un particolare ringraziamento alla delegazione Dimore pisane e associazione Dimore storiche italiane: i proprietari di questi splendidi luoghi infatti ospitano nelle loro dimore i nostri concerti a titolo gratuito e senza alcun onere per la collettività”.



“In cartellone programmi vari e molto interessanti con ensemble originali e inusuali - anticipa Amato - protagonisti assoluti saranno il pianista bulgaro Ivan Donchev, artista dalla carriera internazionale già ospite in Italia, tra glia altri, in Sala Verdi a Milano e al Festival dei Due mondi di Spoleto, la violinista ucraina Ludmilla Worobec-Witec, il violoncellista svizzero Claude Hauri ospite fisso della nostra manifestazione e tanti musicisti provenienti da Spagna, Norvegia, Polonia. Oltre alle nostre eccellenze italiane come l’oboista Francesco Di Rosa che, dopo aver ricoperto per quindici anni il ruolo di primo oboe con l'orchestra della Scala di Milano, ricopre ad oggi lo stesso ruolo al Santa Cecilia di Roma. E poi i solisti dell'Asolo Chamber orchestra, Ettore Pellegrino, primo violino di numerose orchestre che ha suonato sotto la guida dei più grandi direttori come Harding, Gatti e Renzetti, insieme a molti altri”.

“Alcuni dei contesti di questo Festival sono le Dimore storiche del nostro territorio, monumenti nazionali privati grazie al valore storico-architettoniche che rappresentano, ma anche grazie al grande patrimonio immateriale costituito da miti, leggende, storytelling che sono particolarmente apprezzati dai turisti, soprattutto stranieri, e da tutti coloro che hanno occasione di visitare le strutture: in merito a questo abbiamo lanciato la campagna 'Dimore vive' - afferma Agostini Venerosi della Seta - ci tengo a ringraziare l'amministrazione comunale e i maggiori sponsor, in particolare l'associazione Fanny Mendelssohn che organizza un Festival che, oltre al grande valore culturale, stimola anche un indotto per il territorio”.

La Stagione concertistica è stata realizzata con la partecipazione de La Voce del Serchio, Edi progetti, Mercatopoli, Confartigianato imprese Pisa e Fondazione Museo Piaggio. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21:00 (ad eccezione di quello di domenica 16 aprile con inizio alle ore 17:00) e saranno distribuiti in diversi contesti tra San Giuliano Terme, Pisa, Cascina, Vicopisano, Pontedera, Vecchiano, Torre del Lago.

CALENDARIO

Venerdì 3 marzo ore 21.00 Teatro Rossini (Pontasserchio, San Giuliano Terme)

Fabio Furia e Marco Schirru, bandoneon e pianoforte

Venerdì 17 marzo Museo Piaggio (Pontedera)

Recital del pianista Manuel Tèvar

Venerdì 31 marzo - Villa Poschi (Pugnano, San Giuliano Terme)

Linda Hedlund e Floraleda Sacchi, violino e arpa

Domenica 16 aprile ore 17.00 - Auditorium S. Puccini (Torre del Lago) recital del pianista Ivan Donchev

Giovedì 20 aprile - Villa Alta (Rigoli, San Giuliano Terme)

Claude Hauri e Corrado Greco, violoncello e pianoforte

Venerdì 5 maggio - Pieve di San Casciano (Cascina)

Asolo Chamber e Rita Cuce, Ensemble di archi e pianoforte

Venerdì 12 maggio - Villa Rita (Loc Noce, Vicopisano)

Duo pianistico Nicora - Baroffio

Giovedì 18 maggio - Villa di Corliano (San Giuliano Terme)

Ludmdilla Worobec WiteK e Artur Jaron, violino e pianoforte .

Apertura della 'Mostra fotografica di Alessio Alessi'

Venerdì 19 maggio -Villa di Corliano

Duo Pellegrino e Persichetti, violino e chitarra.

Venerdì 9 giugno ore 21.00 - Archivio di Stato di Pisa

Francesco di Rosa, oboe solista

Trio d'archi: Paolo Ardinghi, Nicolò Corsaro e Leonardo Giovannini.

Inaugurazione della mostra 'Pisa. Immagine e Illusione'

Per informazioni su abbonamenti e biglietti

www.fannymendelssohn.eu

associazionefanny@gmail.com

3476371189