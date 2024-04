'Solo Amore': un mese di appuntamenti per conoscere tutti i colori del sentimento più bello

Ad aprire il Festival 'Solo Amore' 2024, organizzato e promosso dall’associazione Lungofiume con il supporto di 'Leo e i piccoli desideri', il patrocinio del Comune di Cascina, della Regione Toscana e della Provincia di Pisa e la collaborazione delle Associazioni LGBTQIA+ nazionali/locali, saranno una mostra di disegni e una speciale conversazione ('For You!') con il pubblico in cui Lindsay Kemp sarà raccontato dai suoi più stretti collaboratori e da un fiume di video, foto e disegni originali.

L’appuntamento inaugurale è fissato per mercoledì 24 aprile, alla Casa di Lungofiume di Cascina (via Toscoromagnola 183): alle 17.30 l’anteprima alla stampa e alle 18 l’apertura al pubblico. 'FOR YOU!' erano le parole che Lindsay Kemp usava più frequentemente, esortando i suoi danzatori ed interpreti, a fare di ogni gesto, di ogni movimento un regalo per gli altri.

David Haughton, braccio destro di Lindsay per quasi 50 anni, e Daniela Maccari, sua prima ballerina, coreografa e strettissima collaboratrice nell’ultima decade della sua vita, racconteranno tra aneddoti, storia e sorrisi questo artista. Il racconto sarà arricchito da video dall’archivio personale di Lindsay che ce lo restituiranno in tutte le sue più famose e oniriche trasformazioni. Un viaggio leggero tra creazioni di grande impatto visivo e musicale che hanno segnato la Storia del Teatro, tra tripudi di luci, stoffe colorate, effetti speciali e soprattutto tanto amore.

La giornata del 24 aprile sarà anche l’occasione per inaugurare la mostra di disegni; i personaggi sono gli stessi di cui ama circondarsi nei suoi spettacoli, marinai, ballerine, acrobati, circensi.

Il cartellone di 'Solo Amore', che prende il via il 24 aprile per concludersi il 30 maggio, prevede 8 appuntamenti tra cui uno spettacolo-evento, protagonisti: Andy dei Bluevertigo e la Lindsay Kemp Company. Data clou del programma di 'Solo Amore' il prossimo 7 maggio, a La Città del Teatro di Cascina, è lo spettacolo 'Omaggio a David Bowie e Lindsay Kemp'.

Andrea Fumagalli, in arte Andy cofondatore dei Bluvertigo e musicista di grande sensibilità, regalerà un concerto dedicato al repertorio di David Bowie. Daniela Maccari e Ivan Ristallo della Lindsay Kemp Company danzeranno su alcune canzoni, rievocando le atmosfere dello storico concerto Ziggy Stardust del ’72 al Rainbow Theatre di Londra, quando Lindsay fu chiamato a fare la regia e ad esibirsi sul palco con i suoi danzatori, trasformando per sempre la presentazione dei concerti rock. A Benedetta Giuntini il compito di leggere una poesia di Davide Rondoni e tradurre in italiano i testi di alcune canzoni del concerto di Andy. Biglietti già in vendita sul circuito ticketone.