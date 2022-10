Giornata mondiale per le vittime degli incidenti sul lavoro: le iniziative a Pisa

Domenica 9 ottobre, in occasione della 72° Giornata mondiale per le vittime degli incidenti sul lavoro, si svolgeranno una serie di iniziative, patrocinate da Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune di Pisa. Il programma della giornata prevede alle ore 9 la santa messa nella chiesa di Santa Cristina in lungarno Gambacorti, seguita da un corteo fino alla lapide in ricordo dei caduti del Comune di Pisa, presso le logge di Palazzo Gambacorti, dove verrà deposta una corona d’alloro.

Alle ore 10.15 si terrà un incontro in Sala delle Baleari, alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti, del presidente della Provincia Massimiliano Angori, dell’assessore regionale Alessandra Nardini e dell’assessore del Comune di Pisa Giovanna Bonanno. Seguiranno gli interventi della Reggente Territoriale ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro) Alessandra Caponi e Luca Mazzi testimonial della sicurezza ANMIL. Modera il dibattito Pietro Taccogna. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.