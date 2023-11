La città celebra Leonardo Fibonacci: mostre, concerti ed eventi in onore del genio pisano

L'inaugurazione di due mostre dedicate, un concerto, una conferenza e lo speciale annullo filatelico, sono gli appuntamenti in programma domani, giovedì 23 novembre, giorno convenzionale della nascita di Leonardo Pisano detto il Fibonacci. Nella datazione americana, infatti la datazione 11/23, corrisponde ai primi numeri della celebre sequenza numerica indicata dal celebre autore del “Liber Abbaci”.

Il primo appuntamento è alla chiesa della Spina (Lungarno Gambacorti, ore 11) con la apertura della mostra 'Santa Maria della Spina. Fibonacci e la chiesa invisibile' a cura di Marco Guerrazzi e l’intervento di Paolo Pesciatini, assessore al turismo del Comune di Pisa. La mostra sarà aperta fino al 15 dicembre (orario: da martedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 19; sabato e domenica da ore 10 alle ore 20).

Nel pomeriggio la conferenza 'Leonardo Pisano e le prime grandi sfide matematiche' (palazzo Gambacorti, sala delle Baleari, ore 16) con i saluti di Paolo Pesciatini e introduzione del professore Sergio Giudici, Dipartimento di Fisica, Museo degli Strumenti di Fisica, Università di Pisa. Sarà relatore il professore Franco Ghione, Dipartimento di Matematica, Università di Roma, Tor Vergata. Contemporaneamente si terrà l’annullo filatelico speciale, dalle ore 16 alle ore 18.30, mentre nell’atrio di Palazzo Gambacorti sarà aperta al pubblico la mostra delle copertine dei 33 e 45 giri di Lucio Battisti.

In serata all’Archivio di Stato (Palazzo Toscanelli, ore 21) l’apertura della mostra 'Pisa e il Mondo Arabo' (fino al 23 gennaio 2024). A seguire il concerto 'La musica del mondo arabo', a cura di Toscana Produzione Musica, in dialogo con Francesco Martinelli. Ziad Trabelsi (oud), Simone Pulvano (percussioni). Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti (80). Anche in questo appuntamento è previsto l’annullo filatelico speciale dalle ore 20 alle ore 21.

Il programma prosegue anche nei giorni successivi. Venerdì 24 novembre, in aula magna del Dipartimento di Matematica (Largo Bruno Pontecorvo 3, ore 17.30) convegno dal titolo 'La matematica che trasformò il mondo, Il Liber abaci di Leonardo Pisano'. Introduce Pier Daniele Napolitani, Dipartimento di Matematica, Università di Pisa. Relatore Franco Ghione, Dipartimento di Matematica, Università di Roma - Tor Vergata. Mentre al locale Lumiere (vicolo del Tidi, 6, ore 21) il concerto 'Macchina Del Tempo' Prima Parte: B.P.M. (Battisti Post Mogol) band 'Gli anni con Panella' con Gias Abracek (voce, chitarra acustica), Valentina Grigò (voce), Giulio Collavoli (pianoforte), Michele Lenzi (tastiere), Maurizio Baldini (basso), Jacopo Giusti (batteria). Intermezzo: Musica Nuda con Petra Magoni (voce) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso). Seconda Parte: Anima Lucio, 'Gli anni con Mogol' con Gianni D’Aglio (batteria), Massimo Luca (chitarra, voce), Bob Callero (basso). Ospite speciale Gabriele Lorenzi (piano, voce, organo). Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti (275).

Sabato 25 novembre, in Palazzo Gambacorti (sala Baleari, ore 10) l’evento 'La Bellezza riunita. L’arte, la matematica, la filosofia di Lucio Battisti', premiazione di musicisti di Lucio Battisti e non solo (Gabriele Lorenzi, Gianni dell’Aglio, Massimo Lua, Bob Callero), consegna targa e pergamena 'per l’alto valore culturale e sociale dato alla musica italiana' - (ore 10:30) convegno 'Lucio Battisti domani: tra Fibonacci e il verso cantato'. In collaborazione con il Centro studi Arnopolis, coordina e introduce Marco Masoni con Gianfranco Salvatore (musicologo, scrittore), Donato Zoppo (scrittore, giornalista), Roberto Gasparini (ultimo discografico di Lucio Battisti). Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti (100). Mentre alla Gipsoteca dell’Università di Pisa (piazza San Paolo all’Orto, ore 16) la conferenza 'Spiriti Solitari, cantautori ascoltanti, visti e raccontati', Marco Masoni e Fabrizio Bartelloni presentano 'Lucio Battisti e gli altri della sezione aurea'. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti (100).

Gli appuntamenti si concludono domenica 26 novembre con l’apertura straordinaria delle Mura di Pisa e accesso gratuito per i residenti. Il programma delle Giornate Fibonacci è organizzato dal Comune di Pisa, assessorato al turismo, in collaborazione con Archivio di Stato, Direzione generale per gli archivi, Palazzo Blu, Direzione regionale dei musei della Toscana Università di Pisa, Sistema museale di Ateneo, Arnopolis centro studi, Binario vivo.