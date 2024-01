Torna 'Il Baule dei sogni', arrivato alla trentanovesima edizione, con un programma che affascinerà bambine e bambini e le loro famiglie. 'Il Baule dei sogni' è la prima rete di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro con i comuni di Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte.

La stagione 2024 prevede quattro appuntamenti al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno ed è in via di definizione il programma per il Teatro comunale di Santa Maria Monte.

Si comincia al Teatro Verdi sabato 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, con 'Aspettando la Befana' e lo spettacolo della compagnia Drammatico Vegetale 'Pinocchio in 7T' di Pietro Fenati, con Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni.

'Pinocchio in 7T' vuol dire dunque Pinocchio in 7 teatrini. Il nostro protagonista salta da un teatro all’altro senza soluzione di continuità, a inseguire la sua storia che lo porterà ineluttabilmente alla trasformazione finale in bambino. Nel suo viaggio Pinocchio attraversa anche le differenti tecniche del teatro di figura; ed è qui che Drammatico vegetale opera la propria riflessione sulle forme del teatro di figura, dialogando con la tradizione senza paura di tradirla o tradurla nella nostra poetica. Dal teatro di oggetti, al teatro di marionette, al teatro delle ombre e così via, sul filo del gioco e dell’ironia irriverente che si compie proprio nel momento finale. Età consigliata dai 5 anni.

Verrà regalata una calza della Befana a tutti i bambini e le bambine che acquisteranno il biglietto per questo spettacolo.

Il programma del Baule dei sogni prosegue domenica 14 gennaio con 'Piccoli principi e principesse'; domenica 21 gennaio 'Barba fantasy show' e infine sabato 3 febbraio 'Cenerentola in bianco e nero'.

Inizio spettacolo alle 17 se non diversamente indicato. Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti. Anche per questa edizione ingresso gratuito per i primi 30 bambini che arrivano accompagnati dai genitori (gli adulti pagano ingresso).

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.