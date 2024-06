Il Giugno Pisano entra nel vivo: il programma e le iniziative collaterali

Nel pieno del Giugno Pisano ecco alcuni degli eventi collaterali che fanno parte del calendario. Oltre ai tre grandi e più attesi eventi, Luminara, Palio di San Ranieri e Gioco del Ponte, in programma anche una serie di iniziative culturali.

Giovedì 13 - 20 - 27 giugno (ore 21), Scuola Sant’Anna di Pisa.

'Sant’Anna Science Cafè 2024', organizzato dalla Scuola di Studi Superiori Sant’Anna. Ogni giovedì del mese di giugno la Scuola di Studi Superiori Sant’Anna si apre alla cittadinanza proponendo seminari scientifici divulgativi monotematici (uno per serata) completati da un momento più conviviale con degustazioni/aperitivo e musica dal vivo.

Giovedì 13 giugno (ore 21), Valentina D'Amico, ricercatrice dell’Istituto di Scienza delle Piante della Scuola Superiore Sant'Anna, presenta 'Tesori naturali, tesori culturali: biodiversità e resilienza nel sud del mondo'. A seguire degustazione di birre artigianali e live music di Antonio Manzoni.

Giovedì 20 giugno (ore 21), Giovanni Stabile, docente dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna, presenta 'Industria, ambiente, biologia: modelli matematici per comprendere il mondo'. A seguire degustazione di gelato artigianale e live music dei Jevens.

Giovedì 27 giugno (ore 21), Paola Tognini, ricercatrice del Centro interdisciplinare Health Science della Scuola Superiore Sant'Anna, presenta 'Il microbiota per la salute e il buonumore'. A seguire degustazione di liquori artigianali e musica dal vivo a cura di allieve e allievi della Scuola Superiore Sant'Anna.

Biglietti prenotabili gratuitamente sul sito https://www.eventbrite.com/cc/santanna-science-cafe-3374349

Sabato 15 giugno e sabato 22 giugno (ore 18), Mura di Pisa.

Passeggiata a 11 metri di altezza ammirando le bellezze cittadine. Visite guidate a tema 'Giugno pisano'. Doppia partenza alle ore 18 e alle ore 18:30 da Torre Piezometrica. Biglietto adulti € 8, € 3 per bambini fino a 8 anni. Posti limitati. Info e prenotazioni (€ 1,50 diritto di prevendita) sul sito www.muradipisa.it oppure chiamando lo 050 0987480 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 presso la biglietteria della Torre Santa Maria negli orari di apertura.

Sabato 15 giugno Museo delle Navi Antiche, Arsenali Repubblicani.

Inaugurazione della mostra 'Paolo Staccioli. Un viaggiatore affascinato dall’antico', che resterà aperta al pubblico fino al 29 settembre (martedì, mercoledì e giovedì 9-14, venerdì, sabato e domenica 10.30-18.30).

Domenica 16 giugno, Lungarni cittadini.

Luminara di San Ranieri, organizzata dal Comune di Pisa. Per celebrare il Santo Patrono della città i palazzi che affacciano sui Lungarni della città saranno illuminati per l’occasione da migliaia di lumini apposti su apposite strutture decorative in legno, dette biancherie. Un’atmosfera magica e surreale, che raggiunge il suo culmine con lo spettacolo pirotecnico che si svolgerà su chiatte posizionate lungo il fiume Arno a partire dalle ore 23:30. Evento gratuito aperto a tutti.

Lunedì 17 giugno (ore 19), fiume Arno.

Il Palio di San Ranieri, organizzato dal Comune di Pisa, è un palio remiero che si disputa il 17 giugno, giorno in cui si celebra il Santo patrono San Ranieri. La gara viene disputata in Arno tra quattro equipaggi in rappresentanza dei quattro quartieri storici della città (San Francesco, San Martino, Santa Maria, Sant'Antonio). Ogni equipaggio è composto da otto vogatori, un timoniere ed un montatore. Quest'ultimo deve arrampicarsi su un pennone alto dieci metri, posto al traguardo su di una piattaforma galleggiante e recuperare la bandierina che simboleggia la conquista del Paliotto. La partenza del palio avviene dalla sede dei Canottieri Arno. L’arrivo, dopo un percorso di 1500 metri controcorrente, allo Scalo dei Renaioli.

Dal 21 al 30 giugno. Viale le Piagge, centro sportivo Dream.

'Pisa Roller Games' organizzato da Skating Academy Ospedalieri Pisa ASD. Manifestazione sportiva gratuita aperta a tutta la collettività, volta alla promozione degli sport rotellistici con una serie di eventi dedicati alle principali specialità della disciplina. Agli appuntamenti più specificatamente agonistici, si affiancheranno momenti ludici aperti a tutti i pattinatori in erba, dilettanti e amatori. Tra gli eventi più attesi domenica 23 giugno alle ore 11 sul viale delle Piagge (ritrovo alla rotatoria 'Il Tondo') aperto a tutta la cittadinanza, grandi e piccini, sportivi e non, con pattini, monopattini, skate, roller.

Il programma completo:

- Venerdì, 21 giugno: dalle ore 17 in poi al Centro Sportivo Dream: Trofeo Free style.

- Domenica 23 giugno: per l'intera giornata al Centro Sportivo Dream: Trofeo Torre Pendente di pattinaggio artistico (tutte le categorie). Viale delle Piagge, ore 9: Sprint Race (gare di pattinaggio velocità); ore 10: esibizione free style. Ore 11 pattinata amatoriale.

- Venerdì 28 giugno, dalle ore 17 in poi al centro Sportivo Dream: Trofeo Neverland di pattinaggio artistico per le pattinatrici in erba.

- Domenica 30 giugno, dalle ore 18 in poi al centro Sportivo Dream: esibizione e prove aperte di pattinaggio velocità.

Sabato 29 giugno (ore 18) Ponte di Mezzo.

Gioco del Ponte, organizzato dal Comune di Pisa. Manifestazione storica rievocativa. Le 12 Magistrature di Pisa, a rappresentanza dei quartieri cittadini, riunite in due fazioni rivali (6 per la parte di Mezzogiorno e 6 per la parte di Tramontana) danno prova della loro rispettiva potenza fisica in un’atmosfera agonisticamente avvincente. Inizio della manifestazione alle ore 18, con la sfilata del Corteo storico sui quattro Lungarni contigui a Ponte di Mezzo.