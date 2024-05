Presentato il programma del Maggio Calcinaiolo 2024

Tornano i festeggiamenti del Maggio Calcinaiolo, con tre fine settimana all’insegna della tradizione e dell’intrattenimento. E' previsto un programma ricco di eventi, tra nozze, concerti, tombole e la consueta regata dei rioni, giunta alla 187esima edizione e anticipata dalla sfilata storica in costume. Patrocinate dal Comune di Calcinaia, le iniziative sono organizzate dalla Deputazione S. Ubaldesca, con la collaborazione dei rioni. In questa edizione del Maggio Calcinaiolo uno dei momenti culminanti sarà rappresentato dalla processione in onore di Santa Ubaldesca di cui si rievoca il centenario della traslazione delle spoglie mortali da Pisa a Calcinaia. A seguire i fuochi pirotecnici sopra le acque dell’Arno.

La mattina di Venerdì 17 maggio nella Sala Consiliare del Municipio si è svolta una conferenza stampa in cui sono state illustrate nel dettaglio, le iniziative inserite nel cartellone di queste settimane di festa. Dopo i saluti e l’introduzione del vicesindaco di Calcinaia, Flavio Tani, il Presidente della Deputazione Sant’Ubaldesca, Nicola Reali, illustra il programma del Maggio Calcinaiolo, ponendo l’attenzione sull’aspetto storico degli appuntamenti in programma: "Quest’anno il Maggio Calcinaiolo vedrà un evento molto importante, dato che ricorre il centenario della traslazione delle spoglie di Sant’Ubaldesca da Pisa a Calcinaia, suo paese di origine. Inoltre la Sagra della Nozza giungerà alla sua 47esima edizione, mentre la regata storica alla 187esima, esistendo da quasi due secoli".

Anche Sara Liberto, vicepresidente della Deputazione, ha dato risalto alla ricorrenza del centenario della traslazione delle spoglie della Santa, sottolineando che "il calendario di questa edizione del Maggio Calcinaiolo è stato pensato con un focus proprio sulla data di domenica 26 Maggio, dedicata a Sant’Ubaldesca. La celebrazione della funzione solenne presso la cattedrale di Pisa, grazie all’Arcivescovo Benotto, mette ancora più in luce il legame tra Calcinaia e Pisa, dove la Santa ha vissuto per molti anni".

Ai ringraziamenti di Nicola Reali e Sara Liberto nei confronti di tutti coloro che si stanno impegnando per la riuscita del Maggio Calcinaiolo, si sono aggiunti anche quelli di Flavio Tani: "In queste iniziative c’è la storia del nostro territorio e c’è l’impegno di volontarie e volontari che si prodigano per preparare le nozze e non solo".

PROGRAMMA RELIGIOSO 2024

SABATO 18 MAGGIO

ore 8:30 in cimitero

SANTA MESSA PER TUTTI I DEFUNTI DELLA PARROCCHIA

LUNEDI’ 20 MAGGIO

ore 21:30 SANTA MESSA Presieduta da DON ROBERTO FONTANA Parroco e Cappellano dell’Ordine di Malta.

RIONE LA NAVE (presso la Fornace)

MERCOLEDI’ 22 MAGGIO

ore 21:30 SANTA MESSA

Presieduta da MONS. GIULIO GIANNINI Parroco emerito e Cappellano dell’Ordine di Malta.

RIONE MONTECCHIO (presso piazza Eugenio Montale)

VENERDI’ 24 MAGGIO

ore 15:30 SANTA MESSA PER ANZIANI E AMMALATI con Unzione degli Infermi

SABATO 25 MAGGIO

ore 21:30 SOLENNE PROCESSIONE

Presieduta da MONS. ROBERTO FILIPPINI Vescovo emerito di Pescia accompagnata dalla Filarmonica di Bientina

Nella acque dell’Arno prospicienti piazza Indipendenza rievocazione della traslazione della salma di Santa Ubaldesca da Pisa a Calcinaia avvenuta nel 1924.

Itinerario della processione: Chiesa angolo Via Giacomo Matteotti, Via Giacomo Matteotti, Via XXV Aprile, Via Caduti di Piavola, Via Cavour, Via Martiri, Via Saffi Via Vittorio Emanuele, Chiesa. (le famiglie sono invitate ad addobbare finestre, marciapiedi, ingressi con fiori o lumini o altro. Grazie).

Al termine della processione SPETTACOLO PIROTECNICO

DOMENICA 26 MAGGIO

ore 10:30 Breve processione dei fedeli dall’Arcivescovado alla Cattedrale di Pisa

ore 11:00 CATTEDRALE DI PISA Solenne Pontificale Presieduto da MONS. GIOVANNI PAOLO BENOTTO Arcivescovo di Pisa

N.B. SONO SOSPESE IN PARROCCHIA LE MESSE DEL MATTINO, ci sarà solo una S. Messa alle ore 18:00!

La Deputazione mette a disposizione un pullman per il trasferimento dei fedeli a Pisa (prenotazione al costo di 5 € un Chiesa)

MARTEDI’ 28 MAGGIO

ore 18:30 SOLENNITA’ DEL “TRANSITO” DI SANTA UBALDESCA SANTA MESSA solenne Presieduta da MONS. GIOVANNI PAOLO BENOTTO Arcivescovo di Pisa nel giorno della nascita al cielo di Santa Ubaldesca. Benedizione dei Gonfaloni e equipaggi della Regata

DOMENICA 2 GIUGNO

ore 11:30 “FESTA DEL DONO”

Solenne celebrazione Eucaristica Presieduta da MONS. GIOVANNI SANTUCCI vescovo emerito di Massa Carrara – Pontremoli

RIONE OLTRARNO

PROGRAMMA FOLKLORISTICO 2024

DOMENICA 5 MAGGIO

ore 18:00 apertura della mostra

"Culto ed iconografia di Santa Ubaldesca in Italia e in Europa” presso il Museo della Ceramica "Lodovico Coccapani"

SABATO 18 MAGGIO

ore 19:00 piazza Indipendenza

APERTURA 47° SAGRA della NOZZA

ore 21:30 piazza Indipendenza KILLER QUEEN Italian Official Queen Performers - Un emozionante viaggio attraverso la più bella musica dei Queen, per una grande serata rock!

STAND NOZZA E BAR APERTI

c/o Sala De Andrè in via Buozzi

STAND GASTRONOMICO APERTO

DOMENICA 19 MAGGIO

ore 16:00 presentazione e premiazione atleti della palestra NEW FIT Calcinaia

ore 18:30 II° edizione del PALIO REMIERO disputato dai tre rioni nelle acque dell’Arno

ore 21.30 piazza Indipendenza Musical “CATS" In scena gli allievi della scuola Progetto Musical

STAND NOZZA E BAR APERTI

c/o Sala De Andrè in via Buozzi

STAND GASTRONOMICO APERTO

SABATO 25 MAGGIO

ore 21:30 SOLENNE PROCESSIONE in onore di Santa Ubaldesca

Al termine SPETTACOLO PIROTECNICO

STANDS CHIUSI

DOMENICA 26 MAGGIO

ore 19:00 TOMBOLA a premi (1° tombola 800 euro, 2° tombola 400 euro)

ore 21:00 La più bella musica disco con lo staff al completo di RADIO STUDIO X.

STAND NOZZA E BAR APERTI

c/o Sala De Andrè in via Buozzi

STAND GASTRONOMICO APERTO

VENERDI’ 31 MAGGIO

ore 21:30 piazza Indipendenza

GENTE DI FESTA spettacolo con i bambini e i giovani della Parrocchia

SABATO 1 GIUGNO

ore 17:30 SFILATA STORICA CURATA DAI TRE RIONI LA NAVE, MONTECCHIO, OLTRARNO

A seguire 187° REGATA STORICA In onore di Santa Ubaldesca nelle acque dell’Arno

ore 21:30 serata in musica con gli Articolo 11

STAND NOZZA E BAR APERTI

c/o Sala De Andrè in via Buozzi

STAND GASTRONOMICO APERTO

DOMENICA 2 GIUGNO

ore 20:00 CENA IN PIAZZA (su prenotazione*) organizzata dalla Deputazione di Santa Ubaldesca e dai tre Rioni. Animatore della serata Tony Alti.

ore 22:30 TOMBOLA a premi in notturna

(1° tombola 800 euro, 2° tombola 400 euro)

* La prenotazione della cena potrà essere fatta alle casse degli stand oppure ai negozi aderenti entro il 29 Maggio