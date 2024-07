A Chianni la festa 'Tutti per la bici'

Un momento di condivisione e di sport per la comunità, dai più piccoli alle famiglie agli appassioni delle due ruote e del territorio, con un palinsesto di attività ludiche, confronti didattici, oltre a merende e gadget per tutti. E' la grande festa a ingresso libero 'Tutti per la Bici', in programma il 17 luglio dalle ore 17:30 in località Croce del Magno a Chianni, organizzata dall’Associazione Ciclistica 'Una Bici x Tutti' con il sostegno de La Grillaia, il sito autorizzato allo smaltimento di amianto presente nel comune di Chianni, controllato e gestito da Nuova Servizi Ambiente, parte del Gruppo Vergero.

Sono già molti gli iscritti alle fasi competitive della '2° Coppa Caduti sul Lavoro' valevoli come punteggio per il Campionato Provinciale Giovanissimi di Gincana per Società. E tra gli invitati tutti i bambini - dai 6 ai 12 anni - della Scuola Primaria di Chianni che nei due mesi precedenti hanno partecipato a un progetto formativo per avvicinare gli studenti al mondo del ciclismo, dove sport, rispetto per la natura e valorizzazione del territorio si uniscono a tanto divertimento. Gli argomenti delle lezioni: le regole della corretta circolazione sulle due ruote, il rispetto del codice di comportamento, la segnaletica orizzontale e verticale, le parti meccaniche della bici, i limiti di velocità, i divieti e tanto altro.

Ad aprire la festa gli interventi di Giacomo Tarrini, sindaco di Chianni, Nicola Procino, presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, e Claudio De Angeli, presidente di 'Una Bici X Tutti', che commenta: "Un bellissimo evento di ciclismo dove il divertimento la farà da padrone. La competizione metterà in evidenza la voglia di misurarsi dei più piccoli mentre tutti onoreranno l’organizzazione con impegno e dedizione, caratteristiche proprie del ciclismo dei giovanissimi. Alla fine della festa si designerà la squadra vincitrice del Campionato Provinciale Giovanissimi di gincana e con l’occasione si intende celebrare il ricordo delle persone scomparse in seguito all’incidente sul lavoro avvenuto 20 anni fa nell’azienda pirotecnica. L’Associazione 'Una Bici x Tutti' ringrazia fin d’ora le altre società ciclistiche che parteciperanno a questo evento organizzato in collaborazione con La Grillaia".