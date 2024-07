Monte Pisano Art Festival: la terza edizione sarà diffusa tra piazze, pievi, frantoi e altri luoghi tipici

Concerti, opera, teatro, danza, cultura, sapori, natura, territori da scoprire. Un festival diffuso, itinerante, portatore di identità che andrà a toccare luoghi suggestivi, a volte nascosti e inconsueti, trasformandoli in palcoscenico. Con un unico grande protagonista: il Monte Pisano.

Torna per la terza edizione il Monte Pisano Art Festival, rassegna ideata da FuoriOpera, Strada dell’Olio Monti Pisani e dai cinque comuni che fanno parte delle Terre di Pisa: Vecchiano, San Giuliano Terme, Calci, Vicopisano e Buti a cui, quest’anno, si aggiunge anche Pisa. Un festival che si realizza grazie a una ‘squadra’ di sponsor e sostenitori, anch’essa espressione del territorio.

Dal 20 al 30 luglio, undici appuntamenti che vedranno piazze, borghi, pievi, giardini, cortili, frantoi del Monte Pisano diventare una sala da concerto sotto le stelle. Un’esperienza musicale di alta qualità, immersiva e carica di quelle emozioni uniche che si sprigionano dal contatto tra arte e natura.

'Cultura di tutti per tutti', questo lo slogan e la 'missione'. L’obiettivo è coinvolgere gli abitanti come le imprese locali, i turisti italiani e stranieri (sempre più attratti dal “turismo esperienziale”), i giovani, gli adulti, le famiglie. Tutti coloro che già apprezzano oppure desiderano conoscere la bellezza di un territorio che riserva continue sorprese.

Le location scelte compongono un ideale percorso attraverso il Monte Pisano senza dimenticare la città e la costa: si partirà da Pisa, con il cortile di Palazzo Blu, per poi raggiungere - sera dopo sera - la Rocca Giardino Fehr a Vicopisano, i Bagni di Pisa a San Giuliano, la Certosa di Pisa a Calci, via del Riale a Vicopisano, la spiaggia di Marina di Vecchiano, il Frantoio del Grifone a Vicopisano, la Pieve di Santa Giulia a Vicopisano, Villa del Lupo ad Arena Metato e piazza San Francesco a Buti. Tutti gli spettacoli sono su prenotazione sul sito www.montepisanoartfestival.it e sulla piattaforma https://oooh.events/.

Gianluca Bovoli, presidente de La Strada dell’Olio Monti Pisani, commenta: "La promozione del territorio del Monte Pisano, dei suoi comuni e delle tradizioni locali è al centro del nostro impegno fin dalla prima edizione del festival. E anche quest’anno si rinnova la preziosa collaborazione corale e l’armonia tra i Comuni, chiara testimonianza della volontà condivisa di sostenere il patrimonio di risorse, costumi e sapori del lato pisano del Monte".

Andrea Gottfried, direttore artistico del MPAF, aggiunge: "Una grande, meravigliosa sala da concerto a cielo aperto tra le colline pisane e la costa: questo è il Monte Pisano Art Festival che, in un viaggio a tappe, propone musica di qualità, spettacoli teatrali originali e opportunità per scoprire anche i sapori e le bellezze naturali. Questa terza edizione è ancora più ricca: radicata espressione del territorio ma anche vetrina per i turisti e i visitatori. Strumento di promozione attraverso l’arte. Non a caso abbiamo scelto luoghi iconici in cui ogni spettacolo è pensato ‘su misura’ per lo spazio che lo accoglie".

Cosimo Bracci Torsi, presidente Fondazione Palazzo Blu e dell’Assemblea dei soci di Fondazione Pisa: "Torna anche per l’edizione 2024 la collaborazione con la rassegna Monte Pisano Art Festival, che ha ricevuto il sostegno della Fondazione Pisa e porta a Palazzo Blu il primo degli appuntamenti, previsto il prossimo 20 luglio. L’ Opera, la musica, la danza, il teatro, sono le espressioni artistiche che compongono la rassegna, che valorizza il territorio dei comuni del Monte Pisano".

Cristina Martelli, Segretario Generale Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, conclude: "Il Monte Pisano Art Festival 2024 rappresenta un’ottima occasione per valorizzare il nostro territorio, in perfetta sintonia con lo spirito del progetto Terre di Pisa. Sostenere questa manifestazione significa promuovere la bellezza e la ricchezza culturale delle nostre comunità, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza che unisce arte, natura e tradizione. Sono convinta che eventi come questo siano fondamentali per rafforzare l’identità del territorio e stimolare l’economia locale".

Inaugurazione

Sabato 20 luglio, alle 21.30, nel cortile di Palazzo Blu: 'Notturno d’archi' con l’Orchestra Virtuoso Ensemble, in scena Miquel Muñiz, solista, Andrea Gottfried, direttore. Nel programma: concerto in re minore per violino e archi di Felix Mendelssohn – Bartholdy, Adagio per archi di Samuel Barber, Serenata per archi di Edward Elgar.

Domenica 21 luglio prima tappa a Vicopisano nella Rocca Giardino Fehr (ore 21.30) con l’opera in tre atti Tosca, una produzione FuoriOpera. Lunedì 22 luglio ai Bagni di Pisa, a San Giuliano Terme, “Enjoy The sound” con Luca Rampini al pianoforte che eseguirà brani di Allevi, Bosso, Anzovino, Cacciapaglia.

Info, prenotazioni e acquisto biglietti: montepisanoartfestival.it.

Biglietti:

- Base 4 euro + commissione

- Sostenitori 12 euro + commissione

Confermato anche il Fuori Festival, ingrediente in più ed evento collettivo che accompagna la rassegna coinvolgendo tutti gli attori del territorio – dalle Associazioni, agli artigiani fino alle guide turistiche, i ristoratori e gli agriturismi. Ognuno offre il proprio contributo animando le vie e le piazze dei cinque Comuni con iniziative, prodotti e performance artistiche (programma in continuo aggiornamento, info su www.montepisanoartfestival.it).

Il Monte Pisano Art Festival è realizzato da FuoriOpera e Strada dell’Olio Monti Pisani. Con il Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune di Pisa. Con il contributo di Fondazione Pisa, Castagneto Banca 1910, Terre di Pisa-Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, L’Orto Fruttifero, Antica Grapperia Morelli, Forti Holding e dei Comuni di Vecchiano, San Giuliano Terme, Calci, Vicopisano, Buti. Con il supporto di Direzione regionale musei della Toscana, Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, Montepisano Travel, Circolo Mazzei.