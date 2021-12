Si accende a Pisa il 'Natale di Stelle': pioggia di appuntamenti, per San Silvestro Venditti in concerto

Sono tanti gli appuntamenti in programma a Pisa per le prossime festività natalizie tra concerti, spettacoli teatrali, itineranti per adulti e bambini. Annunciato anche l’appuntamento della notte di Capodanno, in piazza dei Cavalieri, con il concerto di uno dei padri della scuola cantautorale italiana, Antonello Venditti. È stato presentato questa mattina 'Natale di stelle 2021', il calendario di eventi che da mercoledì 8 dicembre prosegue fino all’Epifania, animando le strade e piazze di Pisa e del litorale. Molti appuntamenti sono organizzati dal Comune di Pisa, altri vengono coordinati con le associazioni di categoria (Confcommercio e Confesercenti), Eliopoli, Pro Loco litorale pisana, Scuola Buonamici, Edilizia acrobatica e il Teatro Verdi di Pisa.

Alberi e mercatini di Natale. Il via alla rassegna verrà dato simbolicamente mercoledì 8 dicembre con l’accensione degli alberi di Natale (a partire dalle ore 15.00) allestiti in diverse piazze cittadine e del litorale, compreso il principale in piazza XX Settembre (ore 18.00). intanto, in città da qualche giorno sono aperti al pubblico i mercatini di Natale in piazza Vittorio Emanuele II (fino al 6 gennaio), piazza del Carmine (fino al 24 dicembre), Logge dei Banchi (fino al 24 dicembre). In Largo Ciro Menotti è presente 'La Fabbrica del Cioccolato' (fino al 6 gennaio), in piazza Garibaldi il mercatino degli 'operatori dell’Ingegno' (5 dicembre, 8 dicembre, 13 dicembre e 16 dicembre). Fino al 6 gennaio in piazza Vittorio Emanuele II la pista di pattinaggio su ghiaccio e agli Arsenali Repubblicani, la 'Fabbrica di Babbo Natale' (martedì 7 e mercoledì 8 dicembre, venerdì 10 sabato 11 e domenica 12 dicembre (dalle ore 10.00 alle ore 19.00). A Tirrenia, in piazza Belvedere, il 'Natale: dal Presepe alla Befana' (8 dicembre - 7 gennaio). A Pisa, in via Paparelli, sono anche in programma i mercati natalizi domenica 5 dicembre, mercoledì 8 dicembre, domenica 12 dicembre, domenica 19 dicembre (aperti tutto il giorno).

Natale di Stelle 2021: il programma

Mercoledì 8 dicembre

- Marina di Pisa, Lungomare - Tirrenia, piazza Belvedere (dalle ore 15.00 alle ore 18.00): Bandao Street Band;

- Marina di Pisa, piazza Baleari (ore 16.30): accensione della composizione natalizia;

- Calambrone, Eliopoli (ore 17.00): accensione dell’albero di Natale;

- Tirrenia, Piazza Belvedere (ore 17.00): accensione dell’albero di Natale;

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - Borgo (dalle ore 15.30 alle ore 19.30): “P-Funking”, spettacolo itinerante -marching band;

- Pisa, piazza XX Settembre (ore 18.00): accensione Albero di Natale; (ore 18.00): “Canti di Natale” a cura della Scuola Bonamici.



Sabato 11 dicembre

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - Borgo (dalle ore 16.00): “Pisa Move Art”, FlashMob di animazione a cura di street dancer;

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia – Borgo (dalle ore 15.30 alle ore 19.30): “La Parata di Natale”, a cura compagnia Mantica Animazione itinerante;

- Pisa, via San Francesco (dalle ore 16.00 alle ore 20.00): “La Via En Rose in festa”, Animazione.



Domenica 12 dicembre

- Marina di Pisa, Lungomare - Tirrenia, piazza Belvedere (dalle ore 15.00 alle ore 18.00): “La Carrozza di Babbo Natale”, spettacolo itinerante;

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - Borgo (dalle ore 15.30 alle ore 19.30): “La Bella e la Bestia: un Magico Natale”, spettacolo itinerante;

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - Borgo (dalle ore 15.30 alle ore 19.30 “Angel’s led dance” della compagnia di danza Something Else, spettacolo itinerante con costumi luminosi.



Venerdì 17 dicembre

Eliopoli, Calambrone (ore 15.00 e ore 17.00): Laboratori Circo Krom; (ore 21.00): Circo Krom, spettacolo “Sirshal”.



Sabato 18 dicembre

- Marina di Pisa, via Maiorca (dalle ore 14.30 alle ore 19.30): “Maiorca Christmas Time”, animazione con Babbo Natale e attività dedicate ai bambini, mercatino natalizio;

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - Borgo (dalle ore 15.30 alle ore 19.30): “Light Show”, animazione itinerante a cura della compagnia Lumen Invoco;

- Eliopoli, Calambrone (ore 17.00): Circo Krom spettacolo per bambini; (ore 18.30): Circo Krom spettacolo “Sirsha”; (ore 23.00): DjSet.



Domenica 19 dicembre

- Centro e periferia (dalle ore 15.30 alle ore 19.30): “La carrozza di Babbo Natale”, animazione itinerante;

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - Borgo (dalle ore 15.30 alle ore 19.30): “Gli Zampognari”, spettacolo itinerante;

- Eliopoli, Calambrone (ore 16.30): Circo Krom, spettacolo per bambini; (ore 18.30): Circo Krom spettacolo “Sirsha”.

Martedì 21 dicembre

- Eliopoli, Calambrone (ore 16.00 e ore 18.00): Laboratori Circo Krom.

Mercoledì 22 dicembre

- Eliopoli, Calambrone (ore 16.00 e ore 18.00): Laboratori Circo Krom.

Giovedì 23 dicembre

- Tirrenia, via dei Fiori (dalle ore 14.30 alle ore 19.30): “La Magia del Natale sul litorale”, animazione con Babbo Natale e attività dedicate ai bambini;

- CEP, piazzale Donatello (dalle ore 14.30 alle ore 19.00): “Natale al CEP”, trenino itinerante con animazione bambini;

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - Borgo (dalle ore 16.00 alle ore 18.00): “Canzoni Natalizie”, concerto itinerante a cura della scuola Bonamici;

- Eliopoli, Calambrone (ore 17.00): Circo Krom, spettacolo per bambini; (ore 21.00): Circo Krom “Volevo andare”.

Venerdì 24 dicembre

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - Borgo - Litorale - CEP - Pisanova (dalle ore 15.30 alle ore 19.30): “Babbo Natale in risciò”, animazione itinerante per bambini;

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia – Borgo – Litorale – CEP (dalle ore 15.30 alle ore 19.30): “Zampognari”, animazione itinerante;

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia – Borgo – Litorale – CEP – Pisanova (dalle ore 15.30 alle ore 19.30): “Canti Gospel”, animazione itinerante;

- Tirrenia, piazza Belvedere - CEP, piazzale Donatello - Piazza XX settembre (ore 17.30): “Babbo Natale si cala dal cielo”, a cura di Edilizia acrobatica;

- Eliopoli, Calambrone (ore 17.00): Circo Krom, spettacolo per bambini; (ore 21.00): Circo Krom spettacolo di Cabaret; (ore 23.00): DjSet.



Sabato 25 dicembre

Eliopoli, Calambrone (ore 17.00): Circo Krom, spettacolo per bambini; (ore 21.00): Circo Krom spettacolo “SIRSHA”; (ore 23.00): DjSet.

Domenica 26 dicembre

- Eliopoli, Calambrone (ore 16.30): Circo Krom spettacolo per bambini; (ore 18.30): Circo Krom, spettacolo “SIRSHA”.

Martedì 28 dicembre

- Eliopoli, Calambrone (ore 15.00 e ore 17.00): Laboratori Circo Krom.

Mercoledì 29 dicembre

- Eliopoli, Calambrone (ore 15.00 e ore 17.00): Laboratori Circo Krom; (ore 21.00): Circo Krom, spettacolo “Volevo andare”.

Giovedì 30 dicembre

- Eliopoli, Calambrone (ore 17.00): Circo Krom, spettacolo per bambini; (ore 21.00): Circo Krom, spettacolo “SIRSHA”

- Pisa, teatro Verdi (ore 21.00): “A Christmas Carol”, spettacolo teatrale.

Venerdì 31 dicembre

- Pisa, piazza dei Cavalieri (dalle ore 22.30 alle ore 23.45): Antonello Venditti in concerto; (ore 24.00): brindisi e auguri di Buon Anno; (dalle ore 24.00 alle ore 02.00): “DjSet”, intrattenimento musicale con Radio Bruno;

- Eliopoli, Calambrone (ore 17.00): Circo Krom spettacolo per bambini; (ore 22.00): Circo Krom, spettacolo di cabaret; (ore 24.00): Festa di capodanno.

Sabato 1 gennaio 2022

- Pisa, teatro Verdi (ore 18.00): concerto di Capodanno;

- Eliopoli, Calambrone (ore 21.00): Circo Krom, spettacolo “SIRSHA”; (ore 23.00): Music Ambient

Domenica 2 gennaio 2022

- Eliopoli, Calambrone (ore 16.30): Circo Krom, spettacolo per bambini; (ore 18.30): Circo Krom, spettacolo “SIRSHA”.

Martedì 4 gennaio 2022

- Eliopoli, Calambrone (ore 15.00 e ore 17.00): Laboratori Circo Krom; (ore 21.00): Circo Krom, spettacolo “Volevo andare”.

Mercoledì 5 gennaio 2022

- Eliopoli, Calambrone (ore 17.00): Circo Krom spettacolo per bambini; (ore 21.00): Circo Krom, spettacolo di cabaret.

Giovedì 6 gennaio 2022

- Pisa, piazza Vittorio Emanuele II - Corso Italia - Borgo (dalle ore 15.30 alle ore 19.30): “Arriva la Befana”, spettacolo itinerante a tema;

- Tirrenia, piazza Belvedere - CEP, piazzale Donatello - piazza XX settembre (ore 17.30): “La Befana si cala dal cielo”, a cura Edilizia acrobatica;

- Eliopoli, Calambrone (ore 17.00): Circo Krom, spettacolo per bambini; (ore 21.00): Circo Krom, spettacolo “SIRSHA”.

Venerdì 7 gennaio 2022

- Eliopoli, Calambrone (ore 17.00): Circo Krom spettacolo per bambini; (ore 21.00): Circo Krom, spettacolo “SIRSHA”.



Sabato 8 gennaio 2022

- Eliopoli, Calambrone (ore 17.00): Circo Krom spettacolo per bambini; (ore 21.00): Circo Krom spettacolo “SIRSHA”.