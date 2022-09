A NavigArte 2022 l’omaggio danzato a Collodi e Renata Tebaldi

Con un omaggio al genio di Collodi, in occasione del 50° anniversario della messa in onda del film più riuscito sul suo capolavoro 'Le avventure di Pinocchio', apre i battenti la 12° edizione di 'NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar', il festival internazionale nato nel 2011 da un’idea di Movimentoinactor/Con.Cor.D.A., diretto da Flavia Bucciero e sostenuto da Regione Toscana, Fondazione Pisa e Comune di Pisa con la collaborazione di Università di Pisa, UniCoopFi, Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Fondazione Cerratelli, R.A.T. Ospite d’eccezione della serata di apertura, giovedì 8 settembre alle 17, sarà l’attore pisano Andrea Balestri, interprete del Pinocchio di Luigi Comencini. La serata entrerà nel vivo con lo spettacolo site-specific 'Pinocchio around the Park' che il pubblico potrà apprezzare salendo sul trenino che lo condurrà in una affascinante passeggiata artistica di danza ispirata al Pinocchio di Collodi negli incantevoli luoghi del suggestivo e inebriante Parco di San Rossore che permetteranno ai partecipanti di scoprire il giardino della restaurata Villa del Gombo, accessibile eccezionalmente in questa occasione.

Sono tanti gli spettacoli in programma, adatti a tutte le età con un’attenzione anche ai bambini. E fino al 14 ottobre il Festival internazionale che mette in risalto attraverso i linguaggi della danza, del teatro, della musica e delle arti visive, il rapporto della città di Pisa con le sue vie d’acqua, tra tradizione e futuro, riserverà altre importanti sorprese. Fiore all’occhiello del Festival è, infatti, la due giorni intensiva di spettacoli di danza di Compagnie di fama nazionale e internazionale in programma il 9 e 10 settembre al Giardino Scotto a ridosso del Lungarno Fibonacci. Tra gli ospiti d’eccezione c’è la Compagnia ProArt della Repubblica Ceca. E, in anteprima, vedremo l’omaggio danzato a Renata Tebaldi in occasione del centesimo anno dalla nascita di una delle voci più intense e significative dell’Opera di tutti i tempi.

"NavigArte è ormai da 12 anni un appuntamento con la danza molto amato e atteso dalla città. Siamo grati agli organizzatori del festival che hanno raccolto la sfida di fare cultura nel momento più difficile della nostra storia recente contrassegnato dalla pandemia - ha dichiarato Pierpaolo Magnani, assessore alla cultura del Comune di Pisa - il palinsesto di quest’anno ha il merito di proporre al pubblico, spettacoli di grande qualità e intensità. Con l’attore pisano Andrea Balestri interprete del 'Pinocchio' di Luigi Comencini rivivremo quel capolavoro e torneremo bambini, con l’omaggio danzato a Renata Tebaldi potremo emozionarci all’ascolto di una delle voci più intense e significative dell’Opera di tutti i tempi, a 100 anni dalla nascita. Sono inoltre molto felice che un luogo magico e in gran parte sconosciuto anche ai pisani, il giardino della restaurata Villa del Gombo nel Parco di San Rossore, sia accessibile in questa occasione più unica che rara. L’arte serve anche a questo, ad unire le persone e far rivivere i luoghi riconsegnandoli alla città".

"La Fondazione Pisa è lieta di confermare il sostegno al festival NavigArte che unisce danza, musica e arti visive e contribuisce ad arricchire la proposta culturale del territorio con particolare riferimento al quartiere di Porta a Mare, che storicamente ha rappresentato una delle aree più importanti per lo sviluppo della città di Pisa" ha dichiarato l’avvocato Donato Trenta, segretario generale della Fondazione Pisa. "Dopo il successo di Viviparco, che ha messo il nostro Parco al centro del dibattito sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile, San Rossore si conferma scenario privilegiato per spettacoli di livello e attenti alla natura. Già la danza aveva aperto la nostra rassegna estiva e ora siamo felici di essere la location di apertura di NavigArte, con un itinerario che permetterà ai partecipanti di scoprire il giardino della restaurata Villa del Gombo con i suoi magnifici spazi esterni, fino alla spiaggia del Gombo. Vogliamo fare vivere il Parco con iniziative che lo facciano conoscere e aiutino a sviluppare sempre di più una coscienza ambientale: fruendo la natura si impara a rispettarla" ha dichiarato Lorenzo Bani, presidente dell'Ente Regionale Parco Migliarino

"L’estate pisana si allunga con la nostra proposta di danza da vivere all’aperto. Con questa edizione di NavigArte vogliamo offrire alla città due emozionanti omaggi: al genio di Collodi e al suo immortale Pinocchio attraverso la testimonianza dell’attore Andrea Balestri, l’indimenticabile Pinocchio scelto da Luigi Comencini e alla voce d’angelo di Renata Tebaldi cha ha saputo farci amare l’Opera. Ma vogliamo anche far riscoprire alcuni dei luoghi più suggestivi della città: il Parco di San Rossore e Giardino Scotto grazie agli spettacoli della Compagnia ceca ProArt e il Balletto di Napoli e tanti altri - ha dichiarato Flavia Bucciero direttrice artistica del festival - inoltre vogliamo che i bambini e le famiglie tornino a divertirsi e a rimanere affascinati dalle storie ma anche riflettere insieme sui temi sociali come attraverso lo spettacolo 'Derangement/Desordre' della Compagnia francese Silenda-Caen".

NavigArte apre i battenti giovedì 8 settembre alle 17 con 'Pinocchio around the Park'. Parteciperà all’evento l’attore pisano Andrea Balestri, interprete del Pinocchio di Luigi Comencini e il pubblico potrà apprezzare lo spettacolo salendo sul trenino che lo condurrà in una affascinante passeggiata artistica di danza ispirata al Pinocchio di Collodi negli spazi del suggestivo e inebriante Parco di San Rossore. Venerdì 9 e sabato 10 settembre l’incantevole Giardino Scotto farà da cornice ideale all’omaggio danzato a Renata Tebaldi una delle voci più intense e significative dell’Opera di tutti i tempi, in occasione del centesimo anno dalla nascita. L’evento è a cura di Con.Cor.D.A. e Fondazione Cerratelli si terrà alle 20. Seguirà lo spettacolo del Balletto di Napoli 'Specula': una dedica appassionata del coreografo Antonio Colandrea al grande poeta Michele Sovente. Chiude la serata 'Piramo e Tisbe' della Compagnia Borderline Danza, la commovente storia d’amore raccontata da Ovidio nelle sue Metamorfosi e divenuta, più in là negli anni, ispirazione per lo sciagurato amore shakespeariano di Romeo e Giulietta.

Sabato 10 settembre sempre nella stessa location si ripeterà la performance di opera e danza 'Renata Tebaldi: una voce d’Angelo' e a seguire si terrà una serata dedicata a Beethoven con lo spettacolo 'Immortal Beloved / LUDWIG B.' della Compagnia ceca ProArt, una storia basata sulla lettera di Beethoven a un destinatario sconosciuto del 1812. E a seguire alle 21.30 'La Nona. Quel che resta di noi e della terra' della Compagnia Movimentoinactor/Con.Cor.D.A., la coreografia di Flavia Bucciero sulle musiche del compositore celebra un nuovo incontro rigenerativo tra l’uomo e la natura. Sabato 24 settembre alle 21 presso Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac va in scena la Compagnia Asmed/Balletto di Sardegna con 'Look Parade', un omaggio ai leggeri e favolosi anni ‘80 e 'Welcome tu Italy' un inno agli italiani, liberi e allegri, ma anche viaggiatori/colonizzatori e prigionieri della propria casa. C’è grande attesa per 'Divino–Terza Apparizione' lo spettacolo firmato da Natiscalzi/Compagnia Abbondanza Bertoni in programma venerdì 30 settembre alle 21 presso Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac. Il progetto, risultato vincitore del Bando Toscana Terra Accogliente e che viene ospitato in Residenza Artistica presso il Consorzio Con.Cor.D.A. per il Progetto Artisti nei Territori, si interroga su dove risiede il senso del divino nella quotidianità urbana.

'Women Before a Glass' è la performance per una sola attrice, Caterina Casini, che andrà in scena domenica 2 ottobre alle 21 presso Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac. Laboratori permanenti realizza quattro quadri dove si raccontano con linguaggio disinvolto e trasgressivo alcuni momenti degli ultimi anni di Peggy Guggenheim. Mercoledì 5 ottobre alle 21 la Compagnia teatrale Chille de la Balanza si esibirà con 'Voglio solo cercare di essere felice' un inno agli sforzi dell’amore creatore mentre l’amore creato si divora, di cui parla l’attrice e scrittrice francese Colette Thomas. Nella stessa location Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac, vemerdì 7 ottobre sempre alle 21 va in scena 'Il più bel Cantico fra i Cantici' con musica dal vivo Antonio Ferdinando Di Stefano. Nell’epoca della pandemia ci si interroga su come conciliare la distanza o meglio le distanze, l’allontanamento, la perdita delle persone amate con un’idea di permanenza dentro di noi. Gran finale venerdì 14 ottobre con la Compagnia francese Silenda - Caen che presenta 'Derangement/Desordre' di Damiano Foà. Una potente riflessione sui tanti fattori che dividono le persone: dall’inquinamento acustico e luminoso all’onnipresenza degli schermi digitali (dal telefono agli schermi dei computer) e al tempo stesso una proposta per elevarsi/ri-sollevarsi anche attraverso l’arte.

Biglietti:

- Per lo spettacolo dell’8 settembre al Parco di San Rossore è previsto un biglietto di € 10 comprensivo del trasporto in trenino per raggiungere le stazioni delle performances.

- Per 2 spettacoli a sera al Giardino Scotto Intero € 10 - Ridotto* € 8

- Per gli spettacoli a Teatri di Danza e delle Arti Intero € 7 - Ridotto* € 5

*(studenti universitari, soci coop, residenti quartiere Porta a mare - Cep - Barbaricina, bambini, studenti scuole di danza, musica e teatro)