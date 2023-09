La 13° edizione di NavigArte racconta la leggenda di Colapesce

Tutto pronto per la 13° edizione di 'NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar', il festival internazionale che si terrà a Pisa dall’8 settembre al 13 ottobre, nato nel 2011 da un’idea di Con.Cor.D.A./Movimentoinactor, con la direzione artistica di Flavia Bucciero, sostenuto da Regione Toscana, Fondazione Pisa, Comune di Pisa, UniCoopFi e realizzato con la collaborazione di Università di Pisa, Fondazione Cerratelli, R.A.T.

Fiore all’occhiello del Festival, la due giorni in programma al Giardino Scotto (8-9 settembre), una proposta di spettacoli di danza di Compagnie di fama nazionale e internazionale: il Balletto di Torino con 'Studio per Aliseo' (8 settembre), la Compagnia Anma di Brescia con 'L’immortale' (9 settembre) e la Mandala Dance Company con 'Riti di Passaggio' (9 settembre). Grande attesa per il nuovo spettacolo della Compagnia padrona di casa Con.Cor.D.A./Movimentoinactor dedicato alla leggenda di Colapesce, con le bellissime e coinvolgenti musiche di Antonello Paliotti (8 settembre).

Ospite internazionale della rassegna, la Compagnia ProArt della Repubblica Ceca in scena il 22 settembre con 'Bez Doteku (No touch)', coreografia di Martin Dvo?ák e musica di Jitka B?ízová. Uno spettacolo che mette in connessione una danzatrice che suona il violino e una violinista che danza. E come ogni anno ci saranno proposte per il pubblico più giovane come 'Eves' della Compagnia Natiscalzi di Reggio Emilia (29 settembre), uno spettacolo che fa incontrare il teatro-danza e l’astronomia.

"Ringrazio gli organizzatori del progetto NavigArte - dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini - arrivato quest’anno alla tredicesima edizione con il Festival di danza, musica e arti visive che si tiene a Pisa. Voglio sottolineare l'importanza di un festival itinerante che permette di valorizzare i molti spazi presenti a Pisa che si prestano a essere scenario di eventi culturali. Quest’anno siamo particolarmente felici che sia stato scelto il Giardino Scotto, con il tratto di Mura recentemente recuperato dall’amministrazione comunale, come luogo di apertura del Festival. Un Festival che presenta un programma con contaminazioni culturali molto interessanti che spaziano tra danza, letteratura, teatro e mito, e che permette anche al pubblico più giovane di conoscere opere importanti, spesso meno note. Esprimo un grande augurio per la riuscita degli spettacoli e sono sicuro che la città di Pisa saprà apprezzare e valorizzare sempre più il Festival di NavigArte".

"NavigArte fa parte del panorama degli eventi culturali a Pisa fin dal 2011. Un appuntamento che ogni anno porta in città Compagnie di artisti provenienti da tutto il mondo e che la Fondazione Pisa sostiene fin dalla sua nascita" dichiara il presidente della Fondazione Pisa Stefano Del Corso. "La danza continua ad essere protagonista a Pisa e a raccogliere l’apprezzamento di un pubblico sempre più attento e appassionato. L’edizione 2023 di NavigArte offre una carrellata di spettacoli da non perdere nella splendida cornice del Giardino Scotto, lo spettacolo dedicato alla leggenda di Colapesce e la proposta della Compagnia ceca ProArt che ci stupirà facendo danzare una musicista e suonare una danzatrice - dichiara Flavia Bucciero direttrice artistica del festival - infine si conferma il nostro impegno per avvicinare i bambini e le famiglie alla danza con lo spettacolo 'Eves' della Compagnia Natiscalzi che fonde danza e astronomia, mettendo in relazione micro e macrocosmo".