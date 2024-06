Pisa Folk Festival: il programma della rassegna di cultura e musica tradizionale italiana e mediterranea

Il Pisa Folk Festival 2024 torna nelle strade e nelle piazze di Pisa con tre concerti al Giardino Scotto e un laboratorio di canto. Sin dalla sua nascita nel contesto universitario, ormai 22 anni fa, il Pisa Folk Festival promuove la cultura dell’incontro e la commistione tra tradizioni diverse attraverso la musica e le storie, il canto e il ballo. La cifra distintiva del Pisa Folk Festival è da anni la stretta collaborazione tra persone, enti, istituzioni, gruppi e associazioni in una città come Pisa che da sempre si contraddistingue per essere punto di incontro tra persone, popoli e generazioni diverse.

Il festival si apre il 4 luglio alle 21:30 al Giardino Scotto: pizzica e taranta quest’anno arrivano a Pisa con Super Taranta, un ensemble speciale nato nel 2024 per unire tutte le personalità più iconiche della musica salentina. Antonio Castrignanò e Mauro Durante, insieme agli artisti più amati e noti della musica del Salento portano in scena la voce di un territorio che fa della sua identità locale un invito globale all'incontro e alla condivisione.

In Super Taranta le voci, i musicisti e i ballerini che hanno reso la Taranta celebre in tutto il mondo condividono lo stesso palcoscenico per regalare al pubblico tutta la magia e la forza di una danza millenaria dal ritmo ancestrale, per una grande festa collettiva. Super Taranta Orchestra è formata da: Antonio Castrignanò, Mauro Durante, Alessia Tondo, Emanuele Licci, Enza Pagliara, Giancarlo Paglialunga, Giulio Bianco, Federico Laganà, Rocco Nigro, Massimiliano Morabito, Maurizio Pellizzari, Giuseppe Spedicato, Silvia Perrone, Davide Monaco e Moira Cappilli.

Si prosegue, venerdì 5 luglio, sempre al Giardino Scotto, con un doppio concerto a ingresso gratuito. La serata, in collaborazione con l’Associazione Studentesca Ritmi Meridiani, ospita l’opening Act di Davide Ambrogio con Emozioni e Invocazioni - Canti rituali d’Aspromonte e a seguire Raiz canta Sergio Bruni con Raiz e Radicanto.

Raiz è un artista poliedrico che viaggia tra musica e cinema; a febbraio 2023 è uscito l’album Si ll’ammore è ’o ccuntrario d’ ’a morte, dedicato a Sergio Bruni e arrangiato da Giuseppe De Trizio, che porta il tour in Italia e all’estero insieme alla band con cui collabora da anni, i Radicanto. La scaletta dello spettacolo prevede alcune tra le canzoni più famose di Sergio Bruni, noto autore napoletano scomparso nel 2003. Tra queste ricordiamo Carmela, Na’ Bruna e Indifferentemente. Raiz omaggerà il pubblico anche con alcuni dei suoi brani più conosciuti.

Davide Ambrogio è un cantante e polistrumentista cresciuto in un piccolo paese dell'Aspromonte tra antichi riti religiosi e canti devozionali. In Emozioni e Invocazioni, in tour tra Francia e Spagna con Pisa tra le pochissime tappe italiane, l’artista calabrese costruisce intorno alla voce uno spettacolo immersivo attraverso l’utilizzo di lira, chitarra con matite, tamburo a cornice, zumpettana, zampogna e live electronics. Nella ricerca timbrica, melodica e ritmica, lo spettacolo racconta una verità intima e attuale, in grado di evocare suggestioni diverse.

Davide Ambrogio condurrà inoltre il laboratorio Voci in Ascolto che si terrà sabato 6 luglio dalle 16 alle 19 al Jazz Road Lab. Il laboratorio è organizzato secondo un approccio orale basato sul gioco, l'imitazione, l'improvvisazione e lo sviluppo della memoria legata al suono e alle parole senza l'ausilio di testi e spartiti. Voci in Ascolto è organizzato in collaborazione con Associazione Studentesca Ritmi Meridiani, è gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti.

Il Pisa Folk Festival 2024 si concluderà giovedì 18 luglio, sempre al Giardino Scotto, con il concerto di Goran Bregović & The Wedding and Funeral Band. Il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo sbarca a Pisa per uno Special Event Pisa Jazz Rebirth 2024, Pisa Folk Festival, Associazione The Thing per la prima volta insieme. Il concerto unico e imperdibile, unica data in Toscana, vedrà un mix degli storici successi di Bregović i e brani tratti dai suoi album più recenti: un’esperienza live carica di energia e dinamismo tutta da vivere e ballare.

"Nato più di vent'anni fa da un esperimento di riproposizione delle musiche tradizionali italiane nel contesto di una città universitaria, il Pisa Folk Festival ha allargato sempre più i suoi orizzonti, portando a maturazione la propria piattaforma culturale e aprendosi nel tempo alle più interessanti esperienze del folk revival nazionale e non solo. La partecipazione di un artista come Goran Bregović, insieme al prestigioso parterre che compone il programma di quest'anno, allarga ulteriormente la prospettiva e proietta il festival nella dimensione della grande world music internazionale" commenta così soddisfatto Antonio Santoro, direttore artistico del Pisa Folk Festival.

Il Pisa Folk Festival è realizzato grazie al contributo e alla collaborazione di Fondazione Pisa e Comune di Pisa e dell’Associazione Ritmi Meridiani. La realizzazione degli eventi, come ogni anno, è possibile grazie alle molte realtà del territorio che abbracciano con entusiasmo il progetto.