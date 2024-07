Torna 'Rosso Montopoli - La bistecca sotto la Torre' all'insegna del gusto e della tradizione

Nella scenografica cornice di piazza San Matteo ritorna 'Rosso Montopoli - La Bistecca sotto la Torre', un appuntamento che unisce gusto, tradizione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali in uno degli scenari più suggestivi del Valdarno, organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Montopoli e Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno e il contributo di Nomasei Paris x Montopoli.

Domenica 21 luglio e domenica 4 agosto dalle 19 va in scena la quinta edizione dell'iniziativa nata nel 2020 e diventata negli anni uno degli appuntamenti più apprezzati dell'estate montopolese. Un evento che vuole mettere in mostra e promuovere le tipicità locali ed esaltare le bellezze e le bontà offerte da botteghe e attività del borgo, tra tutte la bistecca, la celebre fiorentina dell'Antica Macelleria Norcineria Marianelli che sarà protagonista di un'emozionante showcooking sotto la Torre.

"Rosso Montopoli è un omaggio alle tipicità montopolesi - ha detto la sindaca Linda Vanni - al centro dell'evento c'è la celebre carne del Marianelli e più in generale i prodotti enogastronomici delle nostre botteghe. C'è la terracotta e quel rosso diventato identificativo per il brand Nomasei che ha portato Montopoli nello shopping parigino. Un appuntamento importante per la promozione e la valorizzazione del territorio, non soltanto per attrarre turisti che vengono da lontano ma anche per invitare a Montopoli persone che abitano nei comuni vicini e magari ancora non conoscono la bellezza di piazza San Matteo all'ora del tramonto".

"Iniziative come Rosso Montopoli sono veramente importanti non solo per gustare eccellenti specialità gastronomiche - afferma il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - ma anche per promuovere e far conoscere i nostri meravigliosi borghi. Legare l'enogastronomia al turismo, alla valorizzazione del territorio e del suo tessuto commerciale è la grande sfida del futuro e dobbiamo lavorare in questa direzione".

"Una manifestazione con peculiarità davvero speciali - spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale di Montopoli Luca Marianelli - 'Rosso Montopoli' permette di godere di un'esperienza unica, di trovare il macellaio di fiducia che taglia 'dal vivo' la bistecca, che spiega i tempi di cottura e altri segreti del mestiere. Un evento che ha sempre registrato il sold out, con prenotazioni che arrivano anche da fuori regione, stavolta ulteriormente curato nei dettagli grazie alla nuova illuminazione e alla nuova apparecchiatura completamente in porcellana che renderà più green questa edizione".

Evidenzia "la sinergia tra attività commerciali e amministrazioni lungimiranti che permette di avere un territorio vivace e attrattivo" il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, mentre il responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli ricorda le origini di una manifestazione "iniziata durante il periodo della pandemia e capace da subito di riscuotere un grande successo".

Palcoscenico di 'Rosso Montopoli' sarà ancora piazza San Matteo, location capace di offrire un panorama mozzafiato sul Valdarno. Ai piedi della Torre costruita nel 1431 e testimonianza dell'antica Rocca che difendeva l'abitato, dalle 19 sarà possibile cenare all'aperto gustando le prelibatezze gastronomiche del territorio.

'Rosso Montopoli' prende il nome dalla tonalità di colore creata dall'azienda Nomasei, casa di moda francese main sponsor dell'evento, omaggio ai tipici colori che richiamano due eccellenze montopolesi: la lavorazione della terracotta e la bistecca. Proprio la bistecca, cotta nel grande braciere allestito per l'occasione e servita sul tipico piatto da bistecca fiorentina, è il piatto forte della cena, insieme alle salsicce naturali di maiale grigio brado.

Non mancherà la musica live ad allietare le due serate: domenica 21 luglio l'emozionante esibizione di Lorenzo Niccolini Fingestyle Guitar, chitarrista protagonista in tutte le principali piazze e festival toscani, e domenica 4 agosto il talentuoso violinista Luca Volpi, in mostra alle ultime audizioni del programma tv 'Tu sì que vales'. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0571466978, oppure al 3336860459 o al 3405674841.