Lavanda Festival: un viaggio sensoriale tra i campi fioriti di Pieve Santa Luce

Flora, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di oli essenziali, fitopreparati, integratori alimentari e cosmetici funzionali, ha organizzato la sesta edizione del Lavanda Festival, che si tiene dal 7 giugno al 14 luglio a Pieve Santa Luce. Questo evento unico, diventato un appuntamento imperdibile per la comunità e per gli amanti della natura, celebra la bellezza e la versatilità della lavanda, offrendo ai visitatori un'esperienza sensoriale tra i profumi e i colori dei campi in fiore.

Il Lavanda Festival è un’occasione speciale per immergersi nella natura, godendo della vista mozzafiato dei campi di lavanda in piena fioritura. Il Festival rappresenta un appuntamento atteso da migliaia di visitatori, attratti dalla combinazione di eventi culturali, esperienze sensoriali e momenti di relax.

Quest’anno il programma del Lavanda Festival è ricco di attività per tutte le età e per tutti i gusti:

- Visite Autonome ai Campi di Lavanda: passeggiare liberamente tra 4 ettari di lavanda in fiore, con viste panoramiche e ampie zone di riposo e ristoro, senza prenotazione.

- Visite Guidate ai Campi di Lavanda: Scoprite i segreti della coltivazione e del potere della lavanda, visitando il distillatore per l’estrazione degli oli essenziali, su prenotazione.

- Stand gastronomici: con prodotti tipici locali biologici, tutti i sabati e le domeniche i produttori vi aspettano per una merenda, la cena o l’aperitivo, senza prenotazione.

- Apericena tra i filari fioriti: In queste serate, si potrà godere del tramonto tra i filari della lavanda in fiore, avvolti dal suo profumo, assaporando prodotti toscani locali BIO di altissima qualità, che comporranno il cestino dell’apericena, con prenotazione.

- Tour 'Lavanda-Flora' con E-Bike: le biciclette elettrice, incluse nel prezzo, sono perfette per esplorare i dintorni in modo ecologico e divertente, grazie al supporto di una guida che racconta i punti di interesse, con prenotazione.

- Workshop di Aromaterapia: Imparate a utilizzare gli oli essenziali di lavanda per migliorare il vostro benessere quotidiano.

- Mercatini Artigianali: Esplorate i mercatini dove potrete acquistare prodotti artigianali a base di lavanda, dai saponi ai profumi.

- Attività per Bambini: Laboratori creativi e giochi all’aria aperta per i più piccoli.

- Concerti e Spettacoli: serate di musica dal vivo e performance artistiche immerse nel suggestivo scenario dei campi di lavanda.

E tanti altri eventi. Per restare sempre aggiornati, si può consultare il sito www.lavandafestival.it/eventi.

Il Lavanda Festival si tiene presso la pittoresca località di Pieve Santa Luce, facilmente raggiungibile sia da Pisa che dalle altre principali città toscane. Gli orari di apertura vanno dalle 8 alle 20, con eventi speciali serali nei weekend.

I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale di Flora e presso i punti vendita autorizzati. Sono previsti sconti per gruppi, famiglie e bambini sotto i 12 anni.