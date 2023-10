Spettacoli: presentata la stagione del Teatro Era di Pontedera

Presentata la stagione 2023/2024 del Teatro Era di Pontedera con il Teatro della Toscana che dunque conferma la volontà di contribuire alla crescita culturale, oltre che sociale ed economica, della Valdera: è una visione che si radica e si misura nella stretta relazione che il Teatro Era negli anni ha costruito con il territorio.

Le eccellenze della Valdera collaborano in sinergia con l’obiettivo di dare ciascuna il proprio prezioso contributo al benessere comune. In questo si è inscritto l’importante impegno del Comune di Pontedera che, sfruttando i fondi del PNRR, ha consentito che il Teatro Era fosse oggetto di un programma di lavori di manutenzione e riadeguamento che ne hanno migliorato ulteriormente l’efficienza e la funzionalità.

Dunque, la linea strategica della Fondazione sul Teatro Era, nel segno dei valori fondativi Giovani, Europa, Lingua Italiana, traccia la fisionomia di una vera e propria 'casa del fare teatrale', riconosciuta per la sua forte capacità di inclusione e di intessere relazioni. Questo è testimoniato dalle produzioni e coproduzioni che qui trovano il luogo di riallestimento e confronto con il pubblico, dopo intensi periodi di ricerca, di approfondimento e di prova, prima di tournée nazionali che toccano, insieme al Teatro Era, le altre sale della Fondazione, il Teatro della Pergola o il Teatro di Rifredi.

È il caso dell’apertura della stagione il 16 e 17 novembre 2023 con Fausto Russo Alesi che adatta, dirige e interpreta, insieme a una potente compagnia di attori, L’arte della commedia, Manifesto del Teatro di Eduardo De Filippo e traduzione in prosa delle sue battaglie per le sorti del teatro, parallele alle fatiche personali e senza aiuti delle istituzioni, per l’apertura del Teatro San Ferdinando di Napoli. L’Iliade da Omero con Alessio Boni e Iaia Forte riallestisce a Pontedera il 9 e 10 gennaio 2024, dopo il debutto nazionale a Bergamo.

L’indipendenza del pensiero, caratteristica che porta a essere osteggiati da fronti diversi, percorre spettacoli come Il sogno di una cosa da Pier Paolo Pasolini per Elio Germano e Teho Teardo il 21 e 22 dicembre 2023 e La buona novella di Fabrizio De André per Neri Marcorè il 17 e 18 febbraio 2024.

La Lingua Italiana nella stagione 2023/2024 del Teatro Era emerge con forza e convinzione, in un percorso che passa da nuove drammaturgie e originali rivisitazioni, come Arlecchino? di Marco Baliani per Andrea Pennacchi il 3 e 4 febbraio 2024, Il tango delle capinere di Emma Dante con Sabino Civilleri, Manuela Lo Sicco il 10 e 11 marzo 2024; dalla traduzione di testi stranieri, come L'Ispettore generale di Leo Muscato da Gogol’ con Rocco Papaleo il 27 e 28 gennaio 2024; dalla ripresa di storiche indagini sociali come La Maria Brasca di Testori con Marina Rocco diretta da Andrée Ruth Shammah il 6 e 7 aprile 2024.

Incrociano innovativi linguaggi della scena, tra cinema e musica, Histoire du Soldat di Stravinskij diretto da Sergio Basile il 16 e 17 dicembre 2023 e Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek il 27 e 28 marzo 2024.

Quindi, un cartellone di spettacoli che, tra tradizione e innovazione, incontra ulteriori opportunità di avvicinamento del pubblico, con una proposta immaginata per una comunità di spettatori eterogenea e diversificata, moltiplicando le possibilità di incroci tra sguardi e proposte di qualità, facendo del Teatro Era il luogo riconosciuto di identità e riferimento della Valdera per il fare teatro, anche da prospettive inedite.

Da oggi, 23 ottobre, riapre la biglietteria. Fino al 30 ottobre gli abbonati alla scorsa stagione possono confermare l'abbonamento a turno fisso per la nuova stagione. Dal 1° novembre sono possibili i nuovi acquisti dell’abbonamento (anche online). Dal 9 novembre 2023 sono in vendita i biglietti (anche online e nei punti vendita) dei singoli spettacoli e la TT Young Card.

L’avvio della stagione segna anche la riapertura nel foyer del Teatro del bar Gab banco&gusto, punto di incontro, di dialogo e di confronto tra gli spettatori prima e dopo gli spettacoli.

Il cartellone

16 – 17 novembre 2023

Fausto Russo Alesi in

L’ARTE DELLA COMMEDIA

di Eduardo De Filippo

adattamento e regia Fausto Russo Alesi

16 – 17 dicembre

Sergio Basile, Enrico Costantini, Nicole Perfigli in

IGOR STRAVINSKIJ - HISTOIRE DU SOLDAT

Storia da leggere, recitare e danzare in 2 parti (1918)

libretto di Charles-Ferdinand Ramuz

con Unconventional Orchestra di Amat

direttore Concetta Anastasi

regia Sergio Basile

21 – 22 dicembre

Elio Germano, Teho Teardo in

IL SOGNO DI UNA COSA

di Elio Germano, Teho Teardo

liberamente tratto da Pier Paolo Pasolini

9 gennaio – 10 gennaio 2024

Alessio Boni, Iaia Forte in

ILIADE “IL GIOCO DEGLI DEI”

di Francesco Niccolini

liberamente ispirato all’Iliade di Omero

drammaturgia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer

regia Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer

27 – 28 gennaio

Rocco Papaleo in

L'ISPETTORE GENERALE

di Nikolaj Gogol’

adattamento e regia Leo Muscato

3 – 4 febbraio

Andrea Pennacchi in

ARLECCHINO?

scritto e diretto da Marco Baliani

con Marco Artusi, Federica Girardello, Miguel Gobbo Diaz, Margherita Mannino, Valerio Mazzuccato, Anna Tringali

musiche eseguite dal vivo da Giorgio Gobbo, Riccardo Nicolin

17 – 18 febbraio

Neri Marcorè in

LA BUONA NOVELLA

di Fabrizio De Andrè

drammaturgia e regia Giorgio Gallione

10 – 11 marzo

Sabino Civilleri, Manuela Lo Sicco in

IL TANGO DELLE CAPINERE

regia Emma Dante

27 – 28 marzo

MAGNIFICA PRESENZA

uno spettacolo di Ferzan Ozpetek

6 – 7 aprile

Marina Rocco in

LA MARIA BRASCA

di Giovanni Testori

uno spettacolo di Andrée Ruth Shammah

La campagna abbonamenti

Abbonamento a turno fisso a 9 spettacoli

(L’arte della commedia – Il sogno di una cosa – Iliade 'Il gioco degli dei' – L’ispettore generale – Arlecchino? – La buona novella – Il tango delle capinere – Magnifica presenza – La Maria Brasca)

Intero € 135

Ridotto € 117

Dal 23 al 30 ottobre rinnovo vecchi abbonamenti.

Dal 1° novembre acquisto nuovi abbonamenti.

In vendita in biglietteria, online e nei punti vendita Vivaticket.

TT Young Card in vendita dal 9 novembre

3 spettacoli a scelta

Posto Unico € 36

La tessera riservata ai giovani Under 30 consente di partecipare a iniziative e usufruire di agevolazioni dedicate. Una volta esauriti i 3 spettacoli, è possibile acquistare un biglietto a € 12 per ogni ulteriore spettacolo, anche negli altri Teatri gestiti dalla Fondazione.

In vendita in biglietteria.

Biglietti in vendita dal 9 novembre

Intero € 20

Ridotto € 18

Under 30 € 15

TTYoung Card € 12

Lo spettacolo Historie du soldat del 16 e 17 dicembre, verrà fatto in sala Cieslak.

Intero € 12

Ridotto € 10

Under 30 € 8

I biglietti saranno in vendita in biglietteria, online e nei punti vendita Vivaticket.

Avranno diritto agli abbonamenti e biglietti ridotti gli over 65, i soci Unicoop Firenze e altre associazioni convenzionate il cui elenco sarà disponibile in biglietteria.

Biglietteria

Aperta dal lunedì al sabato, ore 15 – 19

È possibile acquistare i biglietti di tutti gli spettacoli della stagione durante le serate di spettacolo presso la biglietteria.

tel. 0587.213988

email. biglietteriaera@ teatrodellatoscana.it

Online su teatrodellatoscana.vivaticket. it e nei punti vendita Vivaticket