A Pisa torna la forza dello 'Star Event': il programma della manifestazione

Sabato 4 e domenica 5 maggio piazza XX Settembre e le Logge di Banchi faranno da scenario ad una nuova edizione dello 'Star Event': la manifestazione per tutti gli appassionati di Star Wars, che racchiuderà esibizioni dal vivo, combattimenti coreografici, costuming, e tanto altro.

Ad attendere curiosi e appassionati il mercato del porto spaziale di Mos Eisley, la Cantina, un contest di cosplay, un contest di droidi, scuole padawan, esibizioni dal vivo, combattimenti coreografici, parate di figuranti per le vie di Pisa, lightsaber flash mob e altro ancora che verrà svelato il giorno di apertura dell’evento. Tutti potranno partecipare con il costume e la lightsaber o soltanto da spettatori: l'ingresso è gratuito.

Questo il programma dettagliato delle due giornate:

- Sabato 4 maggio

ore 10 Apertura della manifestazione

ore 11 Laboratorio costruzione Maschera e Spada Laser

ore 12 Scuola Padawan per piccoli Jedi

ore 12:45 Impara la scherma con la Spada Laser (Ludosport)

ore 15 Contest aperto a tutti i Cosplay a tema Star Wars

ore 16:30 Saluto alle Autorità

ore 16:45 Firma cartolina Edo Stoppacciano (voce di Darth Maul) gratuito solo ai primi 50 che si presenteranno in orario

ore 17 Coreografia (EmPisa)

ore 17:30 Parata in costume in Corso Italia e Borgo

ore 18:45 Quiz Stellare

ore 21:15 Ponte di Mezzo coreografia (EmPisa)

ore 21:30 Ponte di Mezzo coreografia (Jedi Generation)

ore 21:50 Ponte di Mezzo coreografie (Star Wars Club Perugia)

ore 21:55 Ponte di Mezzo coreografie (Ludosport)

ore 22 Ponte di Mezzo Flashmob 'Jedi contro Sith' (aperto al pubblico per tutti i possessori di qualsiasi spada Laser)

ore 22:15 Cantina Band (Filarmonica Pisana)

ore 22:30 Cantina di Mos Eisley Galattic Drink Contest

ore 23 Non entrare in quella Cantina!

ore 1 Chiusura manifestazione

- Domenica 5 maggio

ore 10 Apertura della manifestazione

ore 11 Laboratorio costruzione Maschera e Spada Laser

ore 11:45 Scuola Padawan per piccoli Jedi

ore 12:45 Coreografie (EmPisa)

ore 14:30 Contest aperto a tutti i Droidi a tema Star Wars

ore 15:30 Scuola Padawan per piccoli Jedi

ore 16 Firma cartolina Gabriele Sabatini (voce di Poe Dameron) gratuito solo ai primi 50 che si presenteranno in orario

ore 16:15 Coreografie (EmPisa)

ore 17 Parata in costume in Corso Italia

ore 18 Coreografie (Star Wars Club Perugia)

ore 18:15 Premiazioni Contest Cosplay e Droidi

ore 19 Chiusura manifestazione

Maggiori informazioni: https://www.empisa.it/.