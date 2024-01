San Giuliano Terme: Musicisti da ogni parte del mondo per l'11° edizione del Festival Fanny Mendelssohn

Il 'Festival Musicale Internazionale Fanny Mendelssohn - La Musica e i Luoghi', giunto alla sua undicesima edizione, presenta anche quest’anno un programma ricco di bellissima musica e di grandi interpreti. A presentarlo il vicesindaco con delega alla cultura Lucia Scatena, le direttrici artistiche della manifestazione, Sandra Landini e Francesca Amato, l'assessore alla cultura del comune di Cascina Bice Del Giudice, Maurizio Sbrana in rappresentanza della Fondazione Pisa e Agostino Agostini Venerosi della Seta in rappresentanza dell'Associazione dimore storiche italiane (Adsi).

"Il Fanny Mendelssohn è un appuntamento che negli anni è cresciuto in maniera esponenziale per quello che riguarda l'attenzione di pubblico e critica ed è motivo di orgoglio aver potuto assistere da amministratrice, e da spettatrice, al successo di un festival al quale accorrono appassionati non solo locali ma anche da fuori regione e dall'estero - afferma Scatena - Del resto il territorio sangiulianese e quello pisano ben si prestano, con le suggestive location che vi sorgono, ad ospitare eventi di questo genere che ricoprono un importante ruolo nell'offerta turistica e culturale".

"La costante valorizzazione del patrimonio artistico-culturale è parte di un'azione che tiene unite istituzioni pubbliche, associazioni e realtà che a vario titolo offrono un determinante contributo alla buona riuscita degli eventi, e il caso del festival Fanny Mendelssohn rappresenta alla perfezione questo spirito - afferma Del Giudice - I concerti eseguiti da musicisti di fama internazionale e i bellissimi scenari di ville e luoghi di culto, o di contesti che si sono resi protagonisti della storia del territorio, sono l'anima di un appuntamento di altissima qualità".

"Il Festival organizzato dall'associazione Fanny Mendelssohn resta anche quest’anno fedele a quella che è sempre stata la sua missione: portare splendida musica ed artisti internazionali di altissimo livello nei più bei luoghi del nostro territorio, per coniugare l’amore per l’arte con la promozione turistica nella nostra bella regione - affermano Landini e Amato - Ben dieci appuntamenti che si snoderanno dal 9 febbraio al 23 maggio, organizzati dalla Associazione Fanny Mendelssohn col prezioso sostegno di Fondazione Pisa, Unicoop Firenze e il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina, per un impegno che portiamo avanti da undici anni, reso possibile dal sostegno di importanti istituzioni. Quest'anno abbiamo messo a disposizione un numero maggiore di abbonamenti che sono terminati, ma sono ancora disponibili alcuni biglietti per i singoli concerti".

"Quando la musica di alta qualità e luoghi di rara bellezza e dal forte significato si uniscono abbiamo la sicurezza che un evento possa avere successo ed è quello che in questi anni ha dimostrato il festival Fanny Mendelssohn - ha affermato il sindaco Sergio Di Maio - un momento di grande musica con un richiamo internazionale che permette di conoscere lo straordinario patrimonio architettonico e paesaggistico che abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio, unitamente alla presenza di persone e soggetti che contribuiscono ad un'offerta culturale complessiva di alto livello".

Programma 11° Festival Fanny Mendelssohn