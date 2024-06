Peccioli festeggia il ventennale di 11Lune: una festa per il Borgo dei borghi e tutta la Toscana

In venti edizioni 11Lune ha ospitato 223 spettacoli, 60 eventi collaterali e ha accolto a Peccioli oltre 250.000 spettatori. Numeri che raccontano lo sviluppo e il radicamento di un’idea che negli anni si è trasformata accettando sempre nuove sfide, ma mantenendo costante l’idea di essere strumento culturale al servizio del territorio.

Attualità, nuovi talenti e grande musica sono le linee guida di una programmazione nel segno di collaborazioni con enti e realtà di livello nazionale, a conferma del fatto che 11Lune è un evento poliedrico e indipendente in grado di andare incontro a diversi gusti e interessi, che fortifica e rinnova ogni anno i suoi legami più importanti.

Di stringente attualità è lo spettacolo 'Titanic' con Corrado Formigli e Stefano Massini, che debutta a Peccioli il 25 giugno e di cui il Sistema Peccioli è coproduttore: una messa in scena che in modo nuovo, fra narrazione, giornalismo e musica, tenta di accendere una luce, smuovere sensibilità e stimolare reazioni sulla crisi climatica troppo a lungo ignorata. E il suo debutto a Peccioli non è casuale. Peccioli è stata scelta infatti come collegamento ideale fra i temi trattati e un territorio, in cui è centrale l’attenzione alla qualità della vita e alla sostenibilità ambientale.

Di attualità si parlerà anche in due talk nati dalla collaborazione con la Fondazione EARTH Foundation di Verona che vedranno salire sul palco dell’Anfiteatro Fonte Mazzola l’alpinista, aviatore e scrittore Simone Moro (3 luglio) e i giornalisti Bianca Berlinguer e Giorgio Zanchini (20 luglio) in dialogo con Oscar Farinetti. I talk si inseriscono in una serie di appuntamenti aperti al pubblico in occasione della mostra diffusa del progetto di residenza Peccioli: racconti di una stagione realizzato grazie al Comune di Peccioli, con il supporto di Fondazione Peccioliper e Belvedere Spa.

La mostra 'Peccioli: racconti di una stagione', che inaugurerà venerdì 21 giugno alle 18.30 presso l’Ex automercato, include quattro progetti fotografici inediti realizzati da Karim El Maktafi (Desenzano del Garda, 1992), Camilla Ferrari (Milano, 1992), Sara Scanderebech (Nardò, 1985) e Riccardo Svelto (Firenze, 1989) a seguito di un periodo di residenza trascorsa nel territorio pecciolese a cavallo della stagione estiva 2023.

Oltre cinquanta fotografie in bianco e nero e a colori racconteranno un’osservazione sul campo, un’analisi e un’interpretazione delle dinamiche sociali, strutturali e culturali che attraversano i luoghi e le istanze della comunità locale: dal rapporto identitario di giovani e adulti con il territorio all’esperienza quotidiana del lavoro, dalla cura e la rigenerazione dell’ambiente alla sua rappresentazione ispirata all’idea di innovazione.

Protagonista assoluta dell’edizione 2024 sarà la grande musica con i concerti di Piero Pelù, The Kolors, Emma, The Divine Comedy, Deacon blue, Virginiana Miller e i finalisti del Premio Lunezia, tra cui Shola Ama e Irene Grandi.

Venerdì 5 luglio Emma, di cui è da poco uscito il video Femme fatale, proporrà sul palco di 11Lune i suoi più grandi successi e certamente canterà 'Apnea', brano con cui l’artista nata a Firenze ma salentina di cuore ha partecipato alla 74° edizione di Sanremo.

Venerdì 12 luglio sarà ospitato il primo dei due concerti in collaborazione con Il Post - che dall’8 al 14 luglio sarà a Peccioli anche con il suo workshop di giornalismo (ormai alla sesta edizione) - i The Divine Comedy, nome da band di Neil Hannon, ammirato e creativo musicista e autore di canzoni nordirlandese, che ancora qualche mese fa ha fatto notizia per aver scritto le canzoni del film Wonka. Ad aprire il concerto dei Divine Comedy saranno i Virginiana Miller, amata band livornese che è da poco tornata a suonare dal vivo, e a chiudere ci sarà il dj set con Corrado Fortuna, attore, autore per il cinema e per la televisione, regista e deejay.

Sabato 13 luglio sarà una giornata dedicata completamente alla musica con incontri a cura del Post, quindi sarà la volta degli scozzesi Deacon Blue, che tornano per la prima volta in Italia dopo oltre 30 anni di assenza.

Lunedì 22 luglio 11Lune ospiterà per la prima volta la finale del Premio Lunezia, premio nato ad Aulla nel 1996 e tra i primi concorsi italiani a rendere onore ai testi delle canzoni. Dopo il riconoscimento che lo scorso 12 giugno il sindaco Renzo Macelloni, ha consegnato agli Evanescence, in occasione del loro concerto a Milano, continueranno a Peccioli premiazioni importanti ad artisti del calibro di Shola Ama, Irene Grandi e tanti altri nonché ai finalisti della sezione giovani.

Mercoledì 24 luglio dopo il grandissimo successo internazionale di Italodisco con 220 milioni di streaming, 5 dischi di platino in Italia, 4 dischi di platino in Polonia, 1 disco di platino in Svizzera, e oltre 38 milioni di visualizzazioni su YouTube arrivano a Peccioli i The Kolors.

Mercoledì 31 luglio il festival avrà l’onore di ospitare a Peccioli una delle icone del rock italiano: Piero Pelù, che ha appena pubblicato Deserti, il suo decimo album in studio.

11Lune ha sempre dato spazio, e continuerà a farlo, a giovani talenti ospitando per il sesto anno il workshop di giornalismo del Post e per il quarto anno consecutivo gli attori de L'Oltrarno - Scuola di formazione del mestiere dell'attore, diretta da Pierfrancesco Favino, che saliranno sul palco mercoledì 10 luglio con la commedia Tagli di e per la regia di Fausto Paravidino.

Lunedì 29 luglio sarà poi il turno di Jonathan Canini, il nuovo asso della comicità toscana che sta ottenendo un sold out dietro l’altro con il suo spettacolo Vado a vivere con Me.

Giovedì 11 luglio farà tappa a 11Lune anche la semifinale del Premio Vero, premio dedicato ai migliori libri giornalistici e divulgativi pubblicati in Italia nell’ultimo anno, creato in collaborazione tra la Fondazione Peccioliper e il Post, per dare spazio e apprezzamento all’impegno di autori ed editori dedicati a 'spiegare il mondo', come dice lo slogan di comunicazione del premio.

Mercoledì 17 luglio la Biblioteca Comunale di Peccioli in collaborazione con l’Accademia Musicale Alta Valdera organizzeranno un laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 14 anni a cura di Alessandro Pasquinucci e Lorenzo Paoli dal titolo Un mondo da salvare ispirato all’omonima opera allegorica del Carnevale di Viareggio realizzata dall’artista Lorenzo Paoli.

Venerdì 19 luglio tornano le Notti dell’archeologia con una visita al sito archeologico di Colle Mustarola dove, attraverso le nuove tecnologie multimediali e la realtà virtuale, sarà possibile riscoprire la chiesa dedicata a Santa Mustiola, accompagnati dalla musica dell’Accademia Musicale Alta Valdera.

Per il terzo anno consecutivo il manifesto di 11Lune è stato realizzato da Walter Sardonini, responsabile dell’immagine visiva della Fondazione Teatro della Toscana. L’artista fiorentino ha reso omaggio a due delle quattro statue dei Giganti presenti sul territorio comunale che sono diventate negli ultimi anni simbolo di Peccioli e della sua capacità di rinnovamento e resilienza. Gli sponsor sono Belvedere Spa, Toscana Energia, Giadil - Noleggio.