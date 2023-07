Novità e anteprime al cinema estivo nel Parco delle Concette

Agosto di novità cinematografiche e anteprime al Parco delle Concette di Pisa. In programma Mission: Impossible Dead Reckoning: Parte 1, di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise, che si potrà seguire sia in italiano che in versione originale sottotitolata in italiano (9 agosto: versione originale sottotitolata; 11 e il 30 agosto: versione in italiano) e Barbie, di Greta Gerwig, con Margot Robbie e Ryan Gosling (16 e 18 agosto: versione in italiano; 23 agosto: versione originale sottotitolata).

Quattro le anteprime di film che usciranno poi nella prossima stagione. Si partirà sabato 5 agosto con Last Film Show, di Pan Nalin. Giovedì 10 sarà la volta di Jeanne du Barry - La favorita del re, di Maïwenn con Johnny Depp, il film che ha aperto l’ultima edizione del Festival di Cannes e che sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano. Terza anteprima in calendario per ferragosto: Una commedia pericolosa, di Alessandro Pondi, con Enrico Brignano. In cartellone, infine, per domenica 20, I peggiori giorni, di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo.

Prosegue ad agosto l’iniziativa Cinema Revolution, promossa dal Ministero della Cultura. Saranno 20 i film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro tra cui le ultime opere di Nanni Moretti, Marco Bellocchio e Beppe Fiorello, e novità come Animali selvatici di Cristian Mungiu e Le mie ragazze di carta di Luca Lucini. E poi torneranno il cinema d’animazione per i più piccoli con Il gatto con gli stivali 2 - L’ultimo desiderio, Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli e Super Mario Bros - Il film, e il cinema cult del passato, con Lo squalo di Steven Spielberg, e del presente, con il sette volte Oscar Everything Everywhere All At Once dei Daniels.

La programmazione all’arena estiva del Parco delle Concette (via di Concette, ingresso da piazza San Silvestro), è curata da Alfea Cinematografica, in collaborazione con il Comune di Pisa e il Cineclub Arsenale. Inizio degli spettacoli alle 21.30. Info e biglietti su arsenalecinema.com.

Le anteprime in programma

5 Agosto. Last Film Show di Pan Nalin

In un remoto villaggio indiano, un bambino di nove anni comincia una storia d'amore destinata a durare per tutta la vita con il cinema. L'occasione gli viene data quando fa il suo ingresso in un palazzo fatiscente e, dalla sua cabina di proiezione, comincia a vedere film.

10 Agosto. Jeanne du Barry - La favorita del re di Maïwenn

Jeanne, figlia del popolo avida di sapere le cose del mondo, divora libri e sogna la scalata sociale. Seduttrice incallita nel secolo libertino, cavalca irresistibili attrazioni e incontra il duca du Barry. E' lui a trarre indebito vantaggio dalla sua bellezza insolente, introducendola nei salotti mondani e 'offrendola' a Versailles, dove si impone come la favorita di Luigi XV.

15 Agosto. Una commedia pericolosa di Alessandro Pondi

Da quando a sette anni vide per la prima volta un film di James Bond, Maurilio Fattardi sogna di diventare un agente segreto. Oggi è responsabile della sicurezza di un centro commerciale e si fa chiamare Agente Mao. Una sera Maurilio assiste ad una furiosa litigata tra la sua vicina e uno sconosciuto. Le ombre che intravede suggeriscono che l’uomo le sta mettendo le mani al collo. Questo è omicidio.

20 Agosto. I peggiori giorni di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo

Tre fratelli si trovano a tirare a sorte, proprio il giorno di Natale, per decidere chi, tra loro, dovrà sacrificarsi e donare un rene per salvare la vita al padre. Un imprenditore sul lastrico viene preso ostaggio il Primo Maggio dal suo ex dipendente che, licenziato senza giusta causa, è pronto a tutto per riuscire a prendere i soldi della liquidazione. Lo scontro tra classi sociali si accende a Ferragosto davanti a una grigliata e a causa di figli adolescenti alle prese con i rischi di un party ad alto tasso alcolico e i pericoli della rete.