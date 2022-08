Proiezione dei cortometraggi ispirati a Pisa al Parco delle Concette

Prezzo non disponibile

Saranno 25 i cortometraggi che martedì 9 agosto verranno proiettati, nel Parco delle Concette a Pisa, in occasione della Weekly Competition di Cinemadamare. I registi che nell’ultima settimana hanno girato i loro film su tutto il territorio di Pisa, oltre che dall’Italia (12), provengono: 3 dalla Francia, 1 dall’America, 1 dal Brasile, 1 dall’Albania, 1 dal Libano, 1 dallo Zimbabwe, 1 dal Cile, 1 dalla Lituania, 1 dalla Svezia, 1 dalla Russia, 1 dal Portogallo.

La città di Pisa per il secondo anno di fila, e con ancor più partecipazione dello scorso anno, dunque, è diventata il set dei film di 62 giovani cineasti di Cinemadamare, provenienti da oltre 40 paesi diversi, di tutti i continenti per la sesta settimana del Campus, che viaggia in tutta Italia.

Attesi tutti i turisti e i cittadini pisani che potranno finalmente assistere ai film girati nell’ultima settimana in città, in cui registi, attori, fonici e direttori della fotografia hanno creato molti set cinematografici a cielo aperto a partire da mercoledì 3 agosto scorso.

I giovani autori, italiani e stranieri, sono stati iper-ispirati da un luogo così pregno di storia e suggestione. I cineasti hanno utilizzato nei loro lavori le zone caratteristiche e d’impatto, con dei risultati oltre ogni aspettativa, sfruttando al meglio le bellezze che la città di Pisa sa regalare a partire dal celeberrimo Campo dei Miracoli con l’iconica Torre Pendente, continuando con la suggestiva vista dei Lungarni di Pisa fino alla regalità di Palazzo Reale.

Ecco, in dettaglio, i nomi e le nazionalità dei registi che hanno trasformato Pisa in un immenso set a cielo aperto, nell’ultima settimana: Iokasti Petsimeris, Mariko Kieffer e Edouard Lemiale dalla Francia; Trisha Young dagli Stati Uniti; Isadora Lima dal Brasile; Mateo Cili dall’Albania; Jennifer Alfikany dal Libano; Faith Riyano dallo Zimbabwe; Agustin Munoz dal Cile; Deimante Vilkelyte dalla Lituania; Karin Jonsson dalla Svezia; Roman Katyshkin dalla Russia; Rute Duarte dal Portogallo. Gareggiano invece per l’Italia: Bex Di Maggio, Lorenzo Baldi, Giuseppe Circelli, Flaviano Vasselli, Aurora Staro, Marzio Valdambrini, Giuditta Ticci, Flamina Trapani, Iacopo Di Luzio, MariaChiara Tiberia, Luca De Benedetti, Andrea Marra.

L’appuntamento è per martedì 9 agosto alle ore 21:00 presso il Parco delle Concette per una coinvolgente sfida e un susseguirsi di film dai generi più disparati, dallo sperimentale al drammatico, dall’azione alla commedia.