Proiezione film corto La divina e il poeta

film prodotto dall’Associazione Culturale Il Gabbiano nel 2022: il corto

‘’La divina e il poeta’’, versione completa,

interpretato da Daniela Bertini (attrice) e Matteo Micheli (attore e sceneggiatore) e diretto da Claudio Neri ( Regista e Tecnico ripresa)



Una storia d'amore, passione e poesia, con la grande attrice Eleonora Duse e il poeta Gabriele D'Annunzio. Abbiamo visto spesso opere realizzate sul sommo poeta, ma la novità di questo progetto sta nella scelta del periodo della vita dell'artista che è stato raccontato, lo vediamo infatti un D'Annunzio ancora giovanile, ancora con tutti i suoi capelli, che intende vivere la sua vita da artista bohémien, una vita ribelle e dissoluta, in cui la sua poesia è ancora immatura, fino all'incontro con Eleonora Duse. Un incontro ricco di passione e poesia, che plasmerà l'artista, anzi la grande attrice plasmerà il personaggio e da vero “Pigmalione” educherà il poeta accompagnandone il percorso artistico/umano fino alla maturità, fino alla bellezza fine e suggestiva di una “pioggia in pineta” .

In una location riportata ai fasti dei primi del ‘900 con una fotografia mirata in bianco e nero alla bellezza di Marina di Pisa, il film è stato proiettato con successo alla Leopolda di Pisa e a Marina di Pisa, ricevendo grandi apprezzamenti.



Il film è vincitore come best short film del Mokkho International film festival ,

Vincitore come best experimental short film del Golden Sparrow International Film Festival,

Special jury award nella categoria best director del Mokkho International Film Festival (India) ,

vincitore del Best international short film di Hodu (India),

nel Mokkho International Film Festival come miglior film corto internazionale (India),

Best Europe short film nel Sittannavasal International Film Festival (India),

Best Europe short film nel Macaw International Film Festival (India),

Selezione ufficiale dal Tibilisi Indipendent Film Festival ( Georgia) ,



Selezione ufficiale nel Golden Laurel International Film Festival ( Grecia).