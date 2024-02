Proseguono le iniziative del progetto Leggo per legittima difesa a Terricciola con 'Anch’io sono un libro'

Lunedì 12 febbraio dalle 18 alle 21 presso l’ Enoteca di Terricciola (Via Roma, 49) si terrà il primo incontro di 'Anch’io sono un libro', iniziativa del progetto Leggo per Legittima Difesa, promossa dal Comune di Terricciola, in co - progettazione con Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS e con la compartecipazione economica del Consiglio Regionale della Toscana.

Si tratta di una serie di incontri dedicati alla Comunità: ognun? di noi è un libro con mille Storie da raccontare. Ogni incontro prevedrà una Fase di Lettura, dove saranno lette e presentate Biografie e Testimonianze ogni volta legate ad un diverso Tema, e una Fase di Racconto dove i partecipanti potranno raccontare le loro Storie e Aneddoti costituendo una vera e propria Biblioteca Umana. Tema del primo appuntamento di “Anch’io sono un libro: Storie di Cuore.



Per informazioni: leggoperlegittimadifesa.it