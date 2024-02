'Puccini e la fanciulla', anteprima della riedizione del film al Cinema Arsenale

In occasione dell’anno pucciniano e a 16 anni dalla prima uscita, torna in sala il capolavoro di Paolo Benvenuti 'Puccini e la fanciulla', distribuito da Bloom Distribuzione. Era il 24 novembre 1924 quando il grande compositore Giacomo Puccini morì a Bruxelles. Nel centenario della scomparsa sono previste numerose manifestazioni, molte delle quali si terranno a Torre del Lago, dove il Maestro visse e compose molte delle sue opere. Ed è proprio a Torre del Lago nel 1908, nel periodo in cui stava componendo La fanciulla del West, che si consuma la vicenda narrata da Puccini e la fanciulla.

Puccini e la fanciulla di Paolo Benvenuti venne presentato Fuori Concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia del 2008 ottenendo un grande apprezzamento da parte di pubblico e critica. La riedizione porta sullo schermo la versione digitalizzata in 4K e con audio originale 5.1. Un’occasione anche per riscoprire la storia dietro al film, che meriterebbe un biopic apposito, ricca di colpi di scena come la ricostruzione sulla verità dietro alla relazione tra Puccini e Doria e il ritrovamento di figli e nipoti segreti e di una valigia contenente lettere, foto e un filmato inedito di Giacomo Puccini al pianoforte.

La riedizione di Puccini e la fanciulla sarà presentata il 29 febbraio al Cinema Arsenale di Pisa alla presenza del regista Paolo Benvenuti. Per l'occasione parte la rassegna Benvenuti all’Arsenale, dedicata al cinema di Paolo Benvenuti, con un doppio-evento dedicato a Giacomo Puccini: alle ore 20.30 si terrà la proiezione in anteprima della versione restaurata di Puccini e la fanciulla introdotta da Paolo Benvenuti, anticipata alle ore 18.00 dalla conferenza 'I fantasmi di Puccini e il suicidio della cameriera' alla quale interverranno Giulio Marlia, direttore Scuola di Cinema Intolerance di Viareggio, il sound designer Mirco Mencacci, l’autrice del libro Giacomo Puccini gloria e tormento Rossella Martina, e la regista e coreografa Flavia Bucciero con un intervento dal titolo 'Pensare la danza su Puccini nel centenario della morte del musicista: un nuovo progetto'. L'evento a ingresso libero è promosso in collaborazione con il Consorzio Coreografi Danza d'Autore.