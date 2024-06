Puccini: frammenti di vita e scintille di musica

Sabato 15 giugno alle ore 21,15 nuovo appuntamento nel nome di Puccini alla Domus Mazziniana promosso dall'Associazione Dannunziana, dal Comitato "per il Risorgimento" di Pisa e dalla stessa Domus Mazziniana.

Sarà la voce di Giacomo Lemmetti a fare da file rouge per la brava soprano Ilaria Casai, docente alla Filarmonica Pisana, accompagnata al pianoforte dal maestro Riccardo Mascia, collaboratore del Teatro Verdi di Pisa e docente al Conservatorio di Parma.

Un appuntamento che celebrerà Giacomo Puccini, oltreché per la sua musica, anche nella sua dimensione di uomo tramite notizie biografiche sulla sua vita e ricco di aneddoti talora inediti o poco conosciuti.



Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 giugno alle ore 13.00 al numero 05024174 o via mail: eventi@domusmazziniana.it