Puliamo il parco camminando fino al mare

L'asd ARCADIA e EDEN PARK organizzano per l'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli una giornata all'insegna della solidarietà al nostro ecosistema e dalla parte della Natura con una camminata guidata all'interno del Parco fino al Mare, dove in spiaggia i partecipanti puliranno con l'attrezzatura data dal Parco, eventuali rifiuti e/o plastiche. Qui in sosta pranzo al sacco, e per chi desidera potrà fare anche un tuffo fuori stagione.



Ritrovo ore 09:00 presso il Centro Visite della tenuta di San Rossore- Pisa, camminata fino al mare di circa 9 km (andata e ritorno), pranzo al sacco sul mare e pulizia della spiaggia, rientro previsto alle ore 16 circa al Centro Visite.



Abbigliamento: da stagione, pranzo al sacco e telo, 1 paio di guanti di gomma.



Prenotarsi chiamando: Veronica 338-8153612 - Renata 349-3888809