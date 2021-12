Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile San Giuliano Terme

Domenica 5 dicembre torna 'Puliamo San Giuliano Insieme', seconda edizione dell'iniziativa di pulizia del territorio che il Comune di San Giuliano Terme organizza in collaborazione con l'Associazione Culturale Pont'a Serchio APS e il gruppo Facebook Il lungomonte c'è. Dopo il Parco della Pace di Pontasserchio è la volta dell'area della piscina comunale nella frazione capoluogo del comune termale. I volontari utilizzeranno anche in questa occasione i materiali donati da Bricoman in occasione della prima edizione dell'iniziativa. L'invito è aperto a tutta la cittadinanza: appuntamento alle 9 nel parcheggio della piscina comunale.