'Pur bella la vita', al Museo di Navi Antiche lo spettacolo 'Usigliano - Usa, il viaggio di sola andata di Mario Castelnuovo Tedesco'

Domenica 3 dicembre, alle 16.30 al Museo delle Navi Antiche, in scena 'Usigliano - Usa, il viaggio di sola andata di Mario Castelnuovo Tedesco' che segna la fine della rassegna 'Pur bella la vita. Musiche nei luoghi storici di Pisa'. Soggetto di Claudio Proietti, da un’idea di Antonio Cambi, musiche scelte ed eseguite da Claudio Proietti, testi interpretati da Renzo Boldrini, immagini curate da Edoardo Dinelli.

Due personaggi/narratori raccontano le vicende della ’prima’ vita di Mario Castelnuovo-Tedesco, compositore fiorentino (Firenze, 3 aprile 1895 – Beverly Hills, 16 marzo 1968). Lo fanno da due punti di vista diversi: quello pubblico (la carriera, le relazioni, le frequentazioni) e quello intimo e privato (i rapporti con la moglie e i figli, la quotidianità a Usigliano, i ricordi felici, l’amore per la natura, le amicizie fedeli e quelle tradite). Ma la “prima vita” di Castelnuovo Tedesco fu brutalmente interrotta dalle leggi razziali del 1938 che costrinsero lui e tutta la famiglia, in quanto di religione ebraica, a emigrare negli Stati Uniti da dove non potranno più tornare.

Il racconto di Renzo Boldrini e Claudio Proietti è contrappuntato dall’ascolto di molte composizioni di Mario Castelnuovo-Tedesco (alcune eseguite dal vivo al pianoforte, altre in riproduzione audio) ed è intessuto con un ricchissimo corredo di preziose testimonianze fotografiche e immagini d’epoca, raccolte grazie alle lunghe e pazienti ricerche svolte dal Dott. Antonio Cambi presso numerose fonti storiche locali e negli archivi della famiglia Forti-Piccardi.

A conclusione dello spettacolo un intervento della prof.ssa Patrizia Guarnieri, docente di Storia contemporanea all’Università di Firenze, che si occupa di migrazione intellettuale ed è autrice del volume “Intellettuali in fuga dall’Italia fascista” dal quale è nato il sito omonimo già visitato da oltre mezzo milione di utenti. L’evento è dedicato alla memoria di Anna Piccardi

Prenotazioni: purbellalavita@gmail.com