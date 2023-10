'Pur bella la vita', al Museo delle Navi Antiche lo spettacolo ''Vincent Van Gogh. Le lettere a Theo' 

Domenica 15 ottobre, alle 17 al Museo delle Navi Antiche di Pisa, riprende la rassegna 'Pur bella la vita. Musiche nei luoghi storici di Pisa' a cura dell'Associazione Ex Allievi Scuola Superiore Sant'Anna. Dopo gli straordinari successi della prima parte dell'anno, gli ex allievi presentano lo spettacolo di prosa e musica 'Vincent Van Gogh. Le lettere a Theo' interpretato dall'attore Blas Roca Rey con la partecipazione di Luciano Tristaino e i suoi flauti. Van Gogh, un altro grande artista maledetto in vita da una sorte avversa e crudele; pazzo e quindi emarginato, solo dopo la morte ha avuto il giusto riscatto e il riconoscimento della sua arte sublime.

Blas Roca Rey racconta della vicenda umana e del mondo fantastico, tenero e disperato che affiora dalle tante lettere che Vincent scrisse all'adorato fratello Theo, gallerista, che si occupo' di lui tutta la vita. Un'energia vitale pazzesca, quasi indomabile. La consapevolezza, a volte straziante, di essere diverso dagli altri. In tutto. Nel vivere, nei rapporti umani ma soprattutto nell'arte. Roca Rey, attore di teatro, film e televisione si presenta qui in veste di regista e con assoluta essenzialità fa sì che le 'Lettere' di Vincent diventino vera poesia. Luciano Tristaino, musicista di fama internazionale, docente al Conservatorio “R. Franci” di Siena, commenta il racconto col suo flauto d'oro e altri flauti proponendo musiche che vanno da Telemann a Piazzolla con alcuni inserti di pura e fantastica improvvisazione.

Info

Ingresso libero su prenotazione a purbellalavita@gmail.com