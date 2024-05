Aprirà il programma di Arte&Musica il 2 giugno il quartetto Quadro Nuevo che presenta una rivisitazione in chiave jazz di melodie mediterranee. Gli amici d’infanzia Mulo Francel e Didi Lowka hanno fondato l’ensemble Quadro Nuevo nel 1996. Da allora, gli avventurosi artisti hanno viaggiato in innumerevoli luoghi, da Helsinki a Hong Kong, dal Caucaso alla Carnegie Hall di New York. Il loro modo audace di fare musica è valso loro due premi ECHO, un disco d’oro, il German Record Critics’ Award e diversi premi jazz. Con lo stravagante e giocoso fisarmonicista Andreas Hinterseher e il giovane chitarrista Philipp Schiepek, che colpisce per la sua sensuale bellezza sonora, vivono la loro musica nel qui e ora.