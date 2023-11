'Quando arriva Natale?', spettacolo per bambini a Cascina

Alla Città del Teatro, Domenica 3 dicembre alle ore 17, sarà già Natale con il bellissimo spettacolo della Compagnia Stilema Unoteatro: "Quando arriva Natale'" di e con Silvano Antonelli.



In mezzo alla scena c'è un albero di Natale. È ancora spoglio.

Arriva un personaggio portando uno scatolone, sembra un papà

Borbotta e si lamenta che “tutti gli anni tocca a lui addobbare l’albero...” che tutti dicono di volerlo aiutare ma quando è il momento di farlo non c'è mai nessuno”.

Apre lo scatolone per prendere palline e festoni ma succede l'imprevisto: lo scatolone è vuoto. Cioè...non proprio vuoto. Sul fondo è rimasto un mandarino.

Forse un regalo dimenticato...forse un ricordo.

Il nostro personaggio improvvisamente si ricorda di quando era piccolo e dicembre profumava di mandarino.

Lo sbuccia...lo assaggia...e, come per magia, si ritrova, bambino, ad attendere il Natale.



Tecnica utilizzata: Teatro d'attore con oggetti e musica

dai 3 agli 8 anni

durata 55’

sala Margherita Hack



DOMENICA 3 DICEMBRE ORE 17.00

info 050744400-3458212494

biglietteria@lacittadelteatro.it





Biglietti a partire da 5€+dp