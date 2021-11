Arriva a Palazzo Blu l'installazione 'Quantum Jungle: The Dance of Quanta'

La Quantum Jungle è una un’installazione artistica interattiva di circa 6mq, che visualizza macroscopicamente come si muove una particella quantistica, incluse tutte le sue affascinanti stranezze, dato che non ne abbiamo esperienza diretta. La descrive in luminosi dettagli, è il caso di dire, Robin Baumgarten, l'artista che con un master in informatica all'Imperial College di Londra si è inventato un mestiere che può essere di ispirazione per tante e tanti giovani. L'installazione, che resterà aperta al pubblico fino al 17 aprile 2022 e dè ospitata nel Salone delle Grottesche di Palazzo Blu, combina la fisica quantistica con l'interattività tattile e giocosa. Concepita dall'artista a Berlino in stretta collaborazione con le scienziate e gli scienziati di Helsinki e Pisa, è formata da più di 1000 molle sensibili al tatto, 12000 LEDs indirizzabili individualmente, circuiti stampati, e legno. È progettata in modo modulare per poter essere ri-usata e montata in forme e dimensioni differenti, a seconda del contesto espositivo, ma per la sua premiere a Palazzo Blu sarà nella sua configurazione più grande mai realizzata, consegnando di fatto uno stupefacente, luminosissimo schermo di fisica quantistica. E il pubblico può interagire con la Quantum Jungle, creando la propria particella quantistica dove e come desidera, per poi osservare come si muove diretta dall'equazione di Schrödinger, che esprime le regole matematiche della fisica quantistica: a fare i complessi calcoli e la simulazione quantistica necessaria è un computer.