Quarta festa del Calambrone

Passeggiate nella natura, escursioni in bici, libri e dibattiti: sabato 3 e domenica 4 ottobre si tiene la quarta edizione della Festa del Calambrone. Anche quest'anno il baricentro della festa è la Fattoria Tirrenia in via Porcari, dove saranno allestiti gli stand del Parco e delle associazioni e dove si terranno i dibattiti e gli arrivi di due escursioni. Tutto nel rispetto delle norme anti-Covid.

Sabato si parte con alle 9.30 con il 'Percorso naturalistico nel bosco della Cornacchiaia' passeggiata con le famiglie e scolaresche all’interno dell’Oasi fino alla Fattoria Tirrenia a cura di WWF e UISP con esperti di scienze motorie (su prenotazione chiamando WWF 322-7053078). Nel pomeriggio alle 16 alla Fattoria Tirrenia in via Porcari la presentazione del libro 'Uomini e cavalli di Toscana' (Pacini Editore, 2020), con il curatore Renzo Castelli. A seguire, alle 17 , 'Calambrone, Litorale, Parco tra turismo e ambiente - parliamone insieme', dibattito e confronto tra cittadini e istituzioni con la partecipazione del Presidente del Parco, dei rappresentanti di Comune di Pisa, associazioni e categorie. La prima giornata finisce in bellezza alle 16 con la 'Passeggiata della salute” lungo le dune di Calambrone con WWF e Uisp, ritrovo e partenza all'ingresso al mare (C110), e a seguire 'Aspettando il tramonto” (su prenotazione chiamando WWF 322-7053078).



Domenica 4 ottobre la seconda giornata di eventi inizia alle 9.30 con la “Ciclopasseggiata da Pisa alla Fattoria di Tirrenia” gita pedalata da piazza Vittorio Emanuele attraverso il territorio del Parco sino alla Fattoria del Calambrone con informazioni di Legambiente sulle attività svolte. A seguire intorno alle 11 un'altra pedalata di 10 km sempre nel Parco (su prenotazione chiamando Legambiente 320-4603529). Finale alle 17 alla Fattoria di via Porcari con l'incontro 'Fruibilità del Parco, storia e cultura del territorio: conosciamo meglio le nostre risorse naturali e il patrimonio ambientale', con la partecipazione del Presidente del Parco e rappresentanti di associazioni e categorie.



Le iniziative sono aperte al pubblico gratuitamente. Alcuni eventi necessitano di prenotazione: WWF 349-8542253, mail pisa@wwf.it; o Legambiente 320-4603529. La manifestazione è organizzata dal Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con la collaborazione di WWF, Comune di Pisa, Legambiente, Uisp, La Fattoria di Tirrenia, Fiab. Informazioni sul sito www.parcosanrossore.org.