Quartetto del piccolo ensemble

W. A. Mozart: Quartetto per flauto, violino viola e violoncello in La maggiore, K298



L. v. Beethoven: “Duetto con due occhiali obbligati” per viola e violoncello, WoO 32



F. Schubert: Trio n. 1 per violino, viola e violoncello



W. A. Mozart: Quartetto per flauto, violino viola e violoncello in Re maggiore, K285



organizzato da Contrappunto Associazione Musicale PISA, patrocinio Assessorato alla Cultura Comune di PISA, sostegno FONDAZIONE PISA



richiesta prenotazione a contrappunto@email.it

(numero posti limitato per distanziamento)



Piccolo Ensemble. Si sviluppa intorno ad un nucleo di archi della ORT (Orchestra Regionale Toscana). Da diversi anni collabora con Contrappunto Associazione Musicale in molteplici formazioni (ottetto di archi, ensemble barocco, duo di violini e percussioni, quartetto…).

In questo caso si presenta nella formazione di quartetto con flauto: Maria Bice Alessandri: flauto, Francesco Di Cuonzo: violino, Caterina Cioli: viola, Giovanni Simeone: violoncello