Quartetto di Cremona, musiche di Mozart, Ferrero, Ravel

Martedì 23 gennaio, alle ore 21, va in scena al Teatro Verdi di Pisa il concerto di uno dei più talentuosi quartetti d’archi italiano: il Quartetto di Cremona. Per la LVII Stagione de I Concerti della Normale, l’ensemble eseguirà un programma con musiche di Mozart, Ravel, e, in prima assoluta su commissione della Scuola Normale, un brano del compositore Lorenzo Ferrero, dal titolo Night Waves. Biglietti in vendita presso il botteghino del Teatro Verdi, telefonicamente allo 050 941188 e online sul circuito Vivaticket. Ulteriori informazioni alla pagina www.sns.it