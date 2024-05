Quartetto di Fiesole - musiche di Mendelssohn-Bartholdy, Tutino, Borodin

Il Quartetto di Fiesole, nato sotto la guida dell’indimenticabile Piero Farulli, si esibirà al Teatro Verdi di Pisa per I Concerti della Normale, martedì 7 maggio alle ore 21. La serata prevede l'esecuzione di musiche di Felix Mendelssohn-Bartholdy, Alexander Borodin e, in prima assoluta, un quartetto appositamente commissionato dalla Scuola Normale al Maestro Marco Tutino. Biglietti in vendita presso il Teatro Verdi di Pisa e online tramite il Circuito Vivaticket. Maggiori info su www.sns.it