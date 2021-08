Quartieri Santa Maria e Sant'Antonio: visita guidata RiscopriAmo Pisa

In questo tour viene proposta una passeggiata nei quartieri di Santa Maria e Sant’Antonio. Partendo da Piazza del Duomo la guida condurrà i partecipanti in Via Santa Maria, in fondo alla quale verrà descritta la Chiesa di San Nicola, che documenta il genio matematico di Leonardo Fibonacci. Verrà in seguito percorso un tratto del meraviglioso Lungarno Pacinotti, colmo di aneddoti riguardanti personaggi celebri che hanno risieduto nei palazzi nobiliari affaccianti sul fiume. Il Ponte di Mezzo collegherà infine con il quartiere Sant’Antonio, del quale si ammirerà la Chiesa di Santa Maria della Spina, affascinante capolavoro gotico, per terminare con la descrizione del 'Duomo Vecchio', la Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.

Meeting Point: Piazza Duomo 7 presso ufficio turistico del comune di Pisa. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 25 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta terminati i posti disponibili non è più possibile prenotarsi. In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data.

