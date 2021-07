'Le quattro stagioni' a La Nunziatina

Sul palco de La Nunziatina è in arrivo una vera e propria rivoluzione: 'Le quattro stagioni', tra le più note composizioni di Vivaldi, saranno riviste in una nuova chiave di lettura e presentate in un nuovo ciclo composto da quattro appuntamenti imperdibili. Questa operazione creativa è frutto dell'ingegno di Marco Di Stefano, attore e regista di teatro e di cinema con oltre settanta film alle spalle, nonché originario di Pisa. Al suo fianco Tanya Khabarova, artista e performer russa pluripremiata a Edimburgo (e in altri innumerevoli festival internazionali). Ad accompagnarli Maura Balzini, incredibile talento al pianoforte.

Il primo appuntamento è sabato 31 luglio alle 19.45 a ingresso gratuito, mentre i successivi tre il 6 agosto, il 3 e il 6 settembre. L'ordine scelto è: estate, autunno, inverno, primavera.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...