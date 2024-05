'Quella meraviglia di Alice' sulle Mura di Pisa per la rassegna 'Primavera di danza'

La 'Primavera di Danza', rassegna diretta da Flavia Bucciero e organizzata da Con.Cor.D.A./Movimentoinactor della Rete R.A.T. (Residenze Artistiche Toscane) con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana, prosegue sulle Mura di Pisa con lo spettacolo “Quella meraviglia di Alice” che si terrà il 24 e 25 maggio h. 11.00 e h. 19.00 e 26 maggio h. 11.00 lungo le suggestive mura di Pisa.

Ispirato a “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” e “Alice nello Specchio” di Lewis Carroll questa produzione firmata da Flavia Bucciero e da Con.Cor.D.A./Movimentoinactor e realizzata con il sostegno di MiC e Regione Toscana e la collaborazione CoopCulture ha totalizzato più di cento repliche in Italia e all'estero. Racconta la storia di un’ Alice moderna che si muove in un universo in continua metamorfosi come la danza che qui diviene strumento privilegiato per oltrepassare i confini del reale. A seguire la performance di danza virtuale ECHO di Cora Gasparotti, coreografa e danzatrice del metaverso.

Per gli eventi sulle Mura di Pisa i biglietti sono prenotabili online su www.muradipisa.it.