Al via dal 16 al 27 luglio il Querceto International Piano Festival

Querceto, 3 luglio 2023. Da anni il Querceto International Piano Festival & Masterclasses crea nel borgo di Querceto una sinergia tra la scena musicale locale e internazionale, unendo in un comune progetto artistico giovani artisti emergenti e acclamati professionisti, attraverso un contesto di dialogo e scambio tra diverse lingue e nazioni. L’edizione 2023 di PianoFestival 2023 ha l’onore di accogliere nel Borgo di Querceto nuove entusiasmanti promesse del panorama musicale e scenico, protagoniste del programma in apertura da domenica 16 luglio. La scena dei concerti e delle esibizioni premio delle masterclasses verrà per la prima volta arricchita dalla presenza dell’ orchestra Klassische Philharmonie Nord West infatti per la prima volta l’Accademia ospiterà concerti sia da pianoforte solo e che da pianoforte con orchestra. Tra gli artisti confermati: Luca Rasca, Duo Maclé - Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi con la direzione di Paolo Francese e la presenza della Klassische Philharmonie Nord West. Il direttore artistico: Paolo Francese Specializzato in Interpretazione ed Esecuzione Pianistica e Musica da Camera, formatosi alla presenza di musicisti quali Carlo Alessandro Lapegna, Sergio Fiorentino, Boris Bekhterev, Aldo Ciccolini, Vladimir Krpan e Joaquìn Achùcarro, numerosi sono i percorsi di approfondimento musicale intrapresi da Paolo Francese, concertista solista e camerista. Prestigiosi festival hanno goduto della sua presenza, nei quali l’artista ha collaborato con orchestre di livello internazionale. Paolo Francese attualmente fa parte di molteplici commissioni giudicatrici e svolge attività didattica presso il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino; oltre a ricoprire il ruolo di direttore artistico del Querceto International Piano Festival e del Festival Pianistico Internazionale PianoSolo di Salerno, tra i molti corsi di perfezionamento tenuti dal Paolo Francese vi è la Masterclass di Piano, dal 15 luglio al 22 luglio 2023 a Querceto (PI), finalizzata all’approfondimento della letteratura pianistica rivolta sia ad artisti che ad uditori. Luca Rasca, pianoforte Il festival si apre domenica 16 luglio con l’esibizione al pianoforte di Luca Rasca, pianista affermatissimo sul piano nazionale ed internazionale, allievo di Franco Scala all’Accademia Pianistica di Imola e vincitore del London Piano Competition, Busoni di Bolzano, Palma d’Oro di Finale Ligure, Chopin di Roma, e molti altri premi nazioni e internazionli. Si è esibito in numerosi concerti per pianoforte e orchestra con formazioni quali l’Orchestra Sinfonica della Rai, i Virtuosi di New York e la London Philharmonic Orchestra con la quale ha debuttato alla Royal Festival Hall di Londra con il primo concerto di Brahms. E’ attivo in campo didattico, è infatti docente e direttore della Scuola Pianistica Ateneum di Finalborgo (SV) ed è titolare della cattedra di pianoforte principale al Conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro. Il concerto nel Castello di Querceto prevede l’esecuzione delle Variazioni Goldberg di J. S. Bach. Duo Maclé Domenica 23 luglio nel Castello di Querceto si esibiranno Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi al pianoforte, con un repertorio di M. Moszkowski, G. Rossini, G. Gershwin e G. Ligeti, nel quale le artiste combinano brani classici e ricerca stilistica dalla contemporaneità; un’indagine che si estende anche a progetti internazionali per la promozione della musica nuova con compositori e interpreti. Con il percussionista Elio Marchesini costituiscono il Trio Elié, nel quale vengono esplorati nuovi modi comunicativi e sonorità timbriche, in una lettura multidimensionale dal classico ad incursioni nel mondo jazz, del minimalismo e del rock progressive, una continua ed eccitante sfida interpretativa. Klassische Philharmonie Nord West La Classic Chamber Orchestra è un’ orchestra da camera che include musicisti, solisti e direttori della Klassische Philharmonie NordWest, orchestra sinfonica con organico completo. Si trova sotto la direzione del solista e direttore d’orchestra Ulrich Semrau. Oltre alle attività nella Klassische Philharmonie NordWest, i musicisti si riuniscono in un ensemble ridotto e composto principalmente da soli archi, l’organico infatti varia dal quintetto d’archi con clavicembalo all’orchestra da camera con 15 elementi: il programma comprende concerti solistici di musica barocca, dell’epoca classica sia di quella moderna. Con questo programma, la Classic Chamber Orchestra ha in calendario numerosi concerti nella Germania nordoccidentale e oltre, i concerti in Toscana nell’estate del 2023 invece saranno eseguiti da un ensemble di 16 musicisti (4 violini primi, 3 violini secondi, 2 viole, 2 violoncelli, 1 contrabbasso, 2 oboi, 2 corni).

Info e prenotazioni: Accademia Libera Natura e Cultura +39 366 1351567 | accademialibera2000@gmail.com | www.accademia-marcopolo.it. Prenotazioni per ristorante ‘La Locanda del Sole’: 3471348965