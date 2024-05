Querceto International Piano Festival con Filippo Balducci in concerto

Filippo Balducci al pianoforte musiche di S.S. Prokofiev e A. Scriabin.

Filippo Balducci dedica particolare attenzione anche alla Musica da Camera fin dal 1994. Perfezionatosi con Pavel Vernikov, Trio di Trieste, Konstantin Bogino e Igor Oistrach, ha eseguito pagine significative del repertorio per pianoforte e archi ad Anversa, Bruxelles, Ferrara, Bari. Dal 2021 collabora col violoncellista Nicola Fiorino e col violinista Giovanni Zonno in Duo e Trio.

Nella sua formazione sono stati fondamentali i rapporti con Angela Montemurro, nella cui classe al Conservatorio “Piccinni” di Bari si è diplomato col massimo dei voti, lode e menzione speciale, Aquiles Delle Vigne, con cui ha studiato all’Ecole Normale “A. Cortot” di Parigi, e Fausto Zadra, con cui si è diplomato all’Ecole Internationale de Piano di Losanna e del quale ha continuato il lavoro di ricerca culminato con la pubblicazione del trattato La tecnica pianistica e l’arte del tocco. Ha seguito, inoltre, masterclass con S. Fiorentino, J. Demus, G. Sandor, P. Badura Skoda, M. Marvulli, L. De Moura Castro, L. Natochenny, V. Feltsmann e, per la musica da camera, con P. Vernikov, K. Bogino e col Trio di Trieste. Molto proficuo e stimolante è stato il confronto con il pianista Benedetto Lupo, con cui ha conseguito la Laurea di II livello in Pianoforte ad indirizzo solistico con la votazione di 110 e lode e menzione speciale del MIUR.

È attualmente docente di Pianoforte principale presso il Conservatorio di Bari. Già assistente del M° Delle Vigne in Francia e del M° Zadra in Spagna e Svizzera, è regolarmente invitato a tenere master class in Italia, Svizzera, Russia, Stati Uniti, e a far parte delle giurie di Concorsi nazionali e internazionali tra cui il “Fausto Zadra” di Abano terme, l’Euterpe di Corato, l’Isidor Bajic piano memorial di Novi Sad, lo “Young Piano Stars” di Königs Wusterhausen (Berlin).