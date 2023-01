'Questa splendida non belligeranza' alla Città del Teatro di Cascina

Venerdì 20 gennaio alle ore 21.00 alla Città del Teatro sarà in scena QUESTA SPLENDIDA NON BELLIGERANZA spettacolo vincitore del Premio In-Box 2022 con il maggior numero di voti nella storia del Premio.



Questa splendida non belligeranza è un’originale e dissacrante commedia moderata sul devastante quieto vivere. Scritta e diretta da Marco Ceccotti con la supervisione di Lucia Calamaro e Graziano Graziani vede in scena Giordano Domenico Agrusta, Luca Di Capua e Simona Oppedisano.

Uno spettacolo divertente e irriverente sul rapporto genitori-figli, sulle frustrazioni, le incomprensioni e la vita abitudinaria che spesso opprimono i sogni e soffocano i desideri. Ritratto – tra ironia dissacrante e cinismo – di una famiglia pacifica, tollerante, dove, per sopravvivere, ognuno si rifugia in un mondo tutto suo fatto di assurde fantasie e fantastiche illusioni.

Un figlio ossessionato dalla morte racconta finali a persone che sono alla fine della loro esistenza.

Un padre, pacifista emotivo, si guadagna da vivere decorando sanitari per dei dittatori.

Una madre, ironizzatrice cronica che esordisce con “Mio figlio grossi problemi non ne ha. La sua unica colpa è quella che hanno tutti i figli: essere nati. Ma chi non è nato almeno una volta nella vita”, e che si distrae cercando la felicità nei libri horror.

La mamma non riesce a farsi ascoltare, i suoi consigli somigliano sempre più a frasi fatte. Ha molti mostri da combattere ma si concentra su quelli dei videogame.

Poi un giorno, arriva la guerra.



Una produzione Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Consorzio Altre Produzioni Indipendenti.



Biglietti:

Posto poltrona da 14 a 18€ +d.p.



Prevendita presso il teatro lun-ven 10 - 14, merc 10 - 14 e 17 - 19, sab 10 – 13

online su ticketone

Nei punti vendita Box Office Toscana elenco su boxofficetoscana.it

La sera di spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 20.00





biglietteria@lacittadelteatro.it