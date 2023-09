Questione di look! Laboratorio creativo per famiglie al Museo della Grafica

In occasione di Aspettando Bright 2023, il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa) organizza:



Questione di look!

Laboratorio creativo per famiglie – tema #Patrimonio Culturale (Cultural Heritage).



Divertitevi a scoprire curiosità, abiti e accessori dei molti sports raccontati nella mostra Fashion, Sport, Tourism, per poi realizzare insieme un originale gioco da tavola!



Sabato 23 settembre, ore 16:15



Evento gratuito riservato alle famiglie (Età: 6 – 11 anni) – Partecipazione su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili entro venerdì 22 ore 13:00.



Informazioni: 050 2216059 / 070



Prenotazione tramite e-mail a educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it