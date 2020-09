Trombe: Maicol Pucci, Luca Betti

Corno: Alberto Pagliafora

Trombone: Marcello Angeli

Trombone Basso: Gabriele Tonelli



Programma

Giovanni Gabrieli : Canzona N°2

Georg Friedrich Handel : And The Glory of the Lord,

Henry Purcell : Purcell Suite

Johann Sebastian Bach : Aria Bist Du Bei Mir

Giovanni Gabrieli: La Spiritata,

Johann Sebastian Bach: Aria sulla Quarta Corda

Johann Sebastian Bach: Joy of Man’s Desiring,

Johann Pezel: Sonata 22,

Georg Friedrich Handel: Aria da Water Music

Johann Sebastian Bach: Contrappunto IX,

Wolfgang Amadeus Mozart: Alleluja



Organizzato da : Contrappunto Associazione Musicale

ingresso libero con prenotazione a contrappunto@email.it

Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di PISA

Sostegno di FONDAZIONE PISA



Il quintetto di ottoni Quinto Aere nasce nel 2012 per partecipare all'Italian National day nei quartieri generali NATO, come rappresentanti musicali dell'Italia. Professionisti diplomati in conservatorio, e che hanno suonato nelle più importanti orchestre italiane (Teatro alla Scala, Accademia di Santa Cecilia, Carlo Felice, ORT, Maggio Fiorentino, Giovanile Cherubini, Haydn Bolzano, Orchestra di Sanremo) i cinque ragazzi hanno in comune l'obiettivo di voler avvicinare più persone possibile alla musica. Musica classica, sacra, musical, colonne sonore da film e cartoni animati, musica leggera e blues letta in una chiave particolare e accessibile a tutto il pubblico grazie anche al suono popolare e coinvolgente degli ottoni. Si aggiudica, nel 2013, il secondo posto al "Premio Crescendo" di Agimus Firenze. Il gruppo si esibisce più volte negli anni, tra i concerti più importanti, quello per l'anniversario della fondazione dell'ospedale di Careggi, l'inaugurazione della stagione concertistica 2017/2018 del teatro Nuovo di Pisa. Nel luglio 2018 sono per la seconda volta ospiti del Festival Musica sulle Apuane e nel Maggio 2018 e 2019 per il Lucca Classica Music Festival. Durante i Lucca Comics and Games 2019 sono protagonisti musicali dell'evento Tributo a Stan Lee presso il teatro del Giglio. Nell’estate 2020 si esibiscono più volte con la partecipazione del Maestro Andrea Tofanelli come solista.