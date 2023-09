'In moto tra gusto e storia', raduno di Harley Davidson a Volterra

Un nuovo appuntamento dedicato a motociclisti, bikers e appassionati del mondo Harley, in un suggestivo viaggio tra le bellezze paesaggistiche, le specialità gastronomiche e le meraviglie storiche di Volterra e del suo territorio. Si svolgerà domenica 24 settembre nella città etrusca 'In moto tra gusto e storia', il raduno Harley Davidson organizzato dal Centro di assistenza tecnica di Confcommercio Provincia di Pisa e promosso da Vetrina Toscana, Regione Toscana, UnionCamere Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, con il patrocinio del Comune di Volterra.

Vetrina Toscana è il progetto di Regione e UnionCamere Toscana che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Una nuova iniziativa che vuole valorizzare, in un contesto di promozione turistica, la storia, le bellezze e le specialità eno-gastronomiche offerte dalla città di Volterra e dal territorio delle Colline Pisane e della Valdicecina, in un'affascinante esperienza all'insegna del gusto, della tradizione e della cultura coniugata con la bellezza e il fascino dell'iconica motocicletta conosciuta in tutto il mondo.

Dalle 10 i motociclisti e bikers partecipanti arriveranno in Piazza dei Priori, entrando da Porta San Francesco e percorrendo via San Lino e via Ricciarelli, con registrazione obbligatoria presso il desk dedicato in Piazza dei Priori.

Alle 11 il taglio del nastro alla presenza delle autorità e l'esposizione dei mezzi nel cuore della piazza. A tutti i partecipanti sarà consegnata una mappa con i ristoranti e locali aderenti del centro storico di Volterra, dove saranno a disposizione piatti tipici e menu dedicati.

Dalle 16 alle 17.30 i partecipanti avranno l'opportunità di vivere un'esperienza indimenticabile attraverso una visita guidata gratuita di Volterra a cura di guide turistiche professioniste che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle bellezze della città, in un percorso che comprende l'ingresso con visita guidata al Museo Guarnacci, uno dei musei etruschi più antichi ed importanti d’Italia.

Per ulteriori informazioni e per l'iscrizione all'evento Confcommercio Provincia di Pisa è a disposizione ai seguenti contatti: Arianna Gherardeschi (3401574268 – a.gherardeschi@ confcommerciopisa.it) e Luca Favilli (3282283881 – l.favilli@confcommerciopisa.it ).