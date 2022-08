Alla Cittadella Galileiana il raduno nazionale per i fan di Harry Potter

Prenderà il via domani, sabato 27 agosto, alla Cittadella Galileiana, il Raduno per fan di Harry Potter organizzato dall’Associazione Caput Draconis, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Pisa. L’iniziativa, che si svolge ogni anno in una città diversa alla presenza di centinaia di partecipanti, avrà una durata di 6 giorni, dal 27 agosto al 1 settembre.

L’evento si aprirà sabato 27 agosto con la classica cerimonia di Smistamento, dopodiché seguiranno lezioni come: Pozioni, Cura delle Creature Magiche, Incantesimi, Astronomia e altre attività quali Il Club dei Duellanti, il Quidditch e giochi vari. Non saranno invece presenti spazi dedicati ad attività commerciali.

Le lezioni saranno centrali in quanto, anche se “magica”, si tratta sempre di una “scuola” che prevede momenti di studio, compiti e, per chi desidera farli (e sorprendentemente le adesioni sono moltissime), esami finali. Parallelamente alle svariate attività presenti nella programmazione ci sarà anche il gioco di ruolo dal vivo, con una storia che si dipana annualmente nei raduni.

Come ogni Associazione culturale la partecipazione all’evento è riservata solo agli associati, per cui per partecipare è necessario che le persone interessate corrispondano una quota associativa di 16 euro, che potrà essere versata anche in loco durante i giorni del raduno. È consentita la partecipazione attiva per le persone dai 14 anni in su; in caso di minorenni, è richiesto il modulo di autorizzazione firmato da parte dei genitori o tutori. Persone di età inferiore ai 14 anni devono essere accompagnate da un genitore o un tutore che si tessererà al posto loro­ e possono pertanto solo assistere alle attività.

Tutte le informazioni e il programma del Raduno sono consultabili sul sito dall’Associazione Caput Draconis al link: https://www.caputdraconis.it/