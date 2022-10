Raffaele Spidalieri in concerto a Volterra

Verrà presentato, in anteprima nazionale, a Volterra Teatro Persio Flacco sabato 22 ottobre (ore 21) 'Il segno dell’acqua', nuovo progetto artistico e discografico di Raffaele Spidalieri. Al suo fianco sul palco Diego Perugini alle chitarre, Mauro Grossi al pianoforte, Luca Ravagni per fiati e tastiere, Franco Fabbrini al basso e Gianni Cerone alla batteria. L’evento, organizzato dall’Accademia dei Riuniti, prevederà una raccolta fondi a sostegno di progetti di ricerca realizzati dalla Fondazione Volterra Ricerche e Auxilium Vitae Volterra.

L’album, approdato su tutte le piattaforme digitali e sarà disponibile in vinile da dicembre, è composto da dodici tracce in cui il cantautore campobassano ha messo pezzi di strada, libri, esperienze, ambizioni ed auspici, consapevolezze, speranze, buone energie. Ma anche fallimenti, autori classici, viaggi nella profondità della sua anima e del suo inconscio - che gli hanno illuminato il presente - ha messo le cadute e le faticose riprese con le ginocchia sbucciate, ha messo tutto quello che gli è sbattuto addosso, cercando di dargli un senso logico e cronologico. Spidalieri ha quindi cercato di inserire queste cose nelle sue canzoni, sperando che in qualche modo possano accendere delle piccole fiammelle di nuova vita in chi le ascolta, dice infatti: La vita è breve, ma poi ritorna. E ritorna, e ritorna. Tanto vale saperlo subito… Del resto, Per quanto tempo è per sempre? A volte, solo un secondo. Parte di questo progetto sono, insieme alla voce, chitarre e synth di Raffaele Spidalieri, anche: Mauro Grossi al pianoforte e tastiere, Luca Ravagni ai fiati, tastiere e programmazioni elettroniche, Diego Perugini alle chitarre, Franco Fabbrini e Ares Tavolazzi ai bassi elettrici e contrabbasso, Andrea Beninati, Gianni Cerone, Gianluca Meconcelli alla batteria e alle percussioni. Per info e biglietti: www.teatropersioflacco.it o 0588070269.