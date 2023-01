Ramy. The voice of revolution alla Città del Teatro di Cascina

Sabato 4 febbraio alle ore 21.00 alla Città del Teatro di Cascina (PI) sarà in scena Ramy Essam con lo spettacolo concerto "Ramy. The Voice of Revolution" di Babilonia Teatri.



Ramy Essam è stato il cantore della rivoluzione di piazza Tahrir.

Musicista e attivista, dal 2014 vive in esilio, sulla sua testa pende un mandato di cattura.

Le sue canzoni sono proibite in Egitto e in molti paesi arabi, ma raggiungono oltre 10 milioni di visualizzazioni sul web e continuano a dare speranza a chi lotta contro la dittatura, non solo egiziana.

Il 25 gennaio 2011 Ramy Essam era in piazza Tahrir a cantare contro la dittatura davanti a centinaia di migliaia di persone, il 25 gennaio 2016 Giulio Regeni è stato torturato ed ucciso. Un cittadino italiano, con passaporto italiano, subisce lo stesso trattamento che generalmente spetta agli egiziani invisi al regime.

La notizia fa immediatamente il giro del mondo.

Da quel 25 gennaio ad oggi non si è ancora giunti ad avere verità e giustizia.

«Giulio ha aperto i nostri occhi. Giulio ci ha portati a conoscere Ramy. Giulio ogni giorno ci pone delle domande e chiede risposte. – raccontano Valeria Raimondi ed Enrico Castellani (Babilonia Teatri) autori e registi dello spettacolo - Domande che da soli non avevamo le parole per formulare, ma che oggi, lavorando sul palco fianco a fianco con Ramy diventano profondamente concrete, profondamente umane, profondamente politiche, profondamente autentiche.

Con questo spettacolo vogliamo dare voce a queste domande.

Con questo spettacolo vogliamo raccontare l'Egitto oggi. L'Italia oggi. I rapporti tra i due paesi.

A raccontarlo, con noi, sarà la voce di chi, come Ramy, vive ogni giorno sulla sua pelle cosa significa dittatura.

Ramy lo canterà e lo griderà con la grazia, la poesia, la rabbia e la nostalgia di chi paga tutti i giorni un prezzo altissimo, l'esilio, per le proprie scelte.

Con questo spettacolo vogliamo smascherare l’ipocrisia di certa politica.

Vogliamo raccontare come e quanto la ragione di Stato sia pronta a calpestare i diritti inviolabili dell'uomo. Crediamo che questo non sia mai ammissibile e che valga sempre la pena di ribadirlo con forza e determinazione.

Per non smettere di essere cittadini liberi in uno Stato libero.»



RAMY

The voice of Revolution

di Valeria Raimondi e Enrico Castellani

con Ramy Essam, Enrico Castellani, Valeria Raimondi e Amani Sadat, Luca Scotton

luci Babilonia Teatri/Luca Scotton

direzione di scena e video design Luca Scotton

produzione Teatro Metastasio di Prato



PREVENDITA presso il teatro Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 14; mercoledì dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 19, Sabato 10 - 13

Prevendita on line Ticketone.it e rivendite Circuito Boxoffice Toscana

LA CITTÀ DEL TEATRO



www.lacittadelteatro.it