'Ranocchio' spettacolo per bambini dai 2 anni in poi

Domenica 26 marzo alle 17 alla Città del Teatro arriva la compagnia Teatro Gioco Vita con lo spettacolo 'Ranocchio 'dedicato ai bambini dai 2 anni in poi.

Ranocchio ha tanti amici: Anatra, una dolce e amorevole compagna di giochi; Porcellino, un placido amante della casa e della buona cucina; Lepre, un intellettuale che ha sempre una risposta a tutto e Topo, un avventuriero tanto intraprendente quanto generoso. Insieme affrontano le grandi domande che i piccoli drammi di ogni giorno pongono loro.

A tutti questi dilemmi esistenziali Ranocchio e i suoi amici riescono sempre a trovare una risposta positiva. Un merlo trovato nel prato è l’occasione per interrogarsi sul mistero della morte e la necessità di celebrare la gioia di essere vivi. Il mal d’amore provato da Ranocchio è lo spunto per riflettere sul dolore e sulla felicità che da esso ne scaturisce. Uno spavento notturno rende inevitabile un’indagine sul tema della paura vera e della paura di aver paura.

Con parole e immagini di grande forza ed essenzialità le vicende di Ranocchio e dei suoi amici, grazie a uno humour gentile, ci confortano e ci trasmettono una grande voglia di vivere. Lo fanno parlando di sé ma nel fare questo ci parlano anche di noi. Di noi che siamo grandi e ancora non sappiamo sempre accettarci ma, anche e soprattutto, di chi grande lo deve diventare e si misura ogni giorno con i problemi che il proprio crescere nel mondo comporta. Queste piccole storie dal cuore grande sono tratte dai libri illustrati di Max Velthuijs, uno dei più celebrati autori e illustratori per l’infanzia al mondo.



Dall’opera di Max Velthuijs

con Deniz Azhar Azari, Tiziano Ferrari

adattamento teatrale Nicola Lusuardi, Fabrizio Montecchi

regia Fabrizio Montecchi

scene Nicoletta Garioni

sagome Federica Ferrari (tratte dai disegni di Max Velthuijs)

musiche Michele Fedrigotti

costumi Sara Bartesaghi Gallo

luci e fonica Rossella Corna

foto Mauro Del Papa



Teatro d’ombre e d’attore

per bambini dai 2 anni

durata 45’ circa

sala piccola



